El Bathco capitaliza su talento

El Bathco se consolida en la tercera posición de Asobal después de una trabajada victoria (32-27) ante el Ángel Ximénez Puente Genil, que permite ... a los torrelaveguenses posicionarse de cara a la Copa de España y mantener el pulso con el Ciudad de Logroño por el segundo cajón del tridente principal de la élite española. El equipo de Jacobo Cuétara supo rentabilizar los errores de los andaluces en la segunda mitad y capitalizar su mayor talento gracias a hombres como Ángel Fernández o Jakub Prokop.

Bathco Carlos Calle, Leo Tercariol, Andrés Moyano (4), Marcio Silva (4), Álex Rubiño (1), James Scott (6), Javi Muñoz (1), Juanjo Fernández, Jakub Prokop (4), Borja Lombilla, Isi Martínez (1), Jokin Aja (2), Fafa Cangiani (4), Marko Jurkovic (2), Osw Maestro y Ángel Fernández (3). 32 - 27 Puente Genil Elcio Carvalho, Álvaro De Hita, David Estepa (1), Mario Dorado (4), Leandro Semedo (5), Dani Serrano (4), Tiago Sousa (2), Tiago Sousa (2), Lucas Aizen (1), Domingo Mosquera (4), Borivoje Dukic (1), Daniel Ramos (3), Antonio Cabello (1) y Pablo Simonet (1). Parciales: 3-2, 5-4, 6-5, 8-8, 11-10, 13-13 –descanso– 16-18, 19-19, 21-20, 23-20, 27-22 y 32-27.

Árbitros: Aritz Zaragueta Ruiz y Raúl Oyarzun Aylagas.

Ya desde el inicio, los naranjas tuvieron que ponerse el mono de trabajo para romper una muralla pontana (6-5) que dio más problemas de los esperados. Los de Paco Bustos pecaron de cierta ansiedad durante los primeros minutos, pero a pesar de las imprecisiones andaluzas, el Bathco no acababa de sacar el rédito suficiente a sus jugadas para tomar la delantera en el Trueba.

La igualdad se instaló durante varios minutos (8-8) y, aunque la dinámica anotadora la dominaban los de Jacobo Cuétara, no acababan de soltar a un Puente Genil empeñado en mantener el ritmo impuesto por los naranjas. La ventaja del Bathco era mínima hasta que Ángel Fernández, (11-9) abrió una grieta en el muro de un cuadro andaluz que sostenían los goles de Domingo Mosquera y Leandro Semero, con cinco dianas entre los dos. A pesar de las oleadas locales, la ley del ex se cumplió durante gran parte de la primera mitad con los exnaranjas. Mientras Elcio Carvalho superaba el 30% de efectividad bajo el arco, Dani Ramos ponía por delante a los pontanos (11-12) y llevaba a Jacobo Cuétara a solicitar un tiempo muerto para reconducir hacia buen puerto el juego del Bathco.

Sobre el Trueba ya no planeaba la sensación de los primeros minutos que auguraban un Bathco dispuesto a romper el partido de forma temprana. Ahora los andaluces ya habían cogido ritmo y no parecían dispuestos a entregar las armas. Con Marco Jurkovic en el eje para los últimos compases antes del descanso, Paco Bustos paró el partido dispuesto a organizar el último ataque. La jugada le salió bien y los andaluces llegaron a la bocina que los mandaba al vestuario igualando el electrónico (13-13) y obligaba al Bathco a reiniciar la conquista de los dos puntos después de una primera parte que necesitaba ciertos reajustes por parte de los pupilos de Cuétara.

Mejoría de juego

Con la vuelta al 40x20, el escenario era muy diferente. El Ángel Ximenez no dio opciones y antes de que el Bathco acabase de asentarse alcanzó una diferencia de dos tantos (16-18) que obligaba a los de Torrelavega a plantear una política de remontada que tan habitual es este curso en el Vicente Trueba. Ángel Fernández lideró la igualada (19-19) y de ahí se pasó al espectáculo de las porterías. Carvalho, en el arco pontano, y Tercariol, en el naranja, se apuntaron a un duelo particular que llevó a la sequía goleadora hasta que, una vez más, el extremo astillerense se echó el equipo a la espalda para dar la vuelta (21-19) al electrónico y empezar a cimentar la victoria.

El partido ganaba en intensidad a falta de poco más de diez minutos y Jakub Prokop se unió a Fernández (23-20). La mejoría del juego naranja tras el tiempo muerto fue más que evidente sobre todo en cuanto a la última línea de los torrelaveguenses. Con el marcador a favor y el ritmo de juego controlado, al Bathco solo le faltaba mantener la renta y dar el último golpe a un Puente Genil que no iba a tardar en caer a la lona. En los últimos minutos, tirando de poderío físico y talento resolutivo, los de Jacobo Cuétara cerraron una victoria (32-27) que los permite poner rumbo a León para la próxima jornada con la seguridad del trabajo bien hecho.