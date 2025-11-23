El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Álex Rubiño busca el ángulo de disparo mientras Paco Bernabéu intenta dificultar el lanzamiento.

Álex Rubiño busca el ángulo de disparo mientras Paco Bernabéu intenta dificultar el lanzamiento. Juanjo Santamaría
Balonmano

El Bathco capitaliza su talento

Los naranjas se deshacen del Puente Genil en la segunda parte después de un partido muy igualado y se asientan en la tercera posición

Adela Sanz

Torrelavega

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:19

El Bathco se consolida en la tercera posición de Asobal después de una trabajada victoria (32-27) ante el Ángel Ximénez Puente Genil, que permite ... a los torrelaveguenses posicionarse de cara a la Copa de España y mantener el pulso con el Ciudad de Logroño por el segundo cajón del tridente principal de la élite española. El equipo de Jacobo Cuétara supo rentabilizar los errores de los andaluces en la segunda mitad y capitalizar su mayor talento gracias a hombres como Ángel Fernández o Jakub Prokop.

