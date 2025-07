El Campeonato Regional se acerca a su fecha sin que se desvele si se celebrará o no

realidad, hasta las 15.00 horas de mañana hay tiempo. O, para ser más precisos, hasta las 17.15 horas, que es cuando tienen ... la hora de tirada fijada de tirada los últimos del programa de un Campeonato Regional que, de momento, sigue en el aire. Puede incluso que los colegiados dejen algo de tiempo de cortesía, pese a que en el programa oficial pone bien claro que «el jugador que no esté presente en la bolera a la hora en que tiene señalada su participación, será eliminado». Habrá que esperar hasta última hora para comprobar si el plante de los jugadores llega hasta las últimas consecuencias o si, finalmente, el tÍtulo cántabro se pone en juego.

La tensa espera de Federación, jugadores, organización y aficionados se mantuvo durante toda la jornada de ayer, en la que ocurrió lo mismo que el día anterior: no hay noticias de la noticia. En el Barrio Pesquero, en Revilla (algún jugador, no de los clasificados, veía la cosa con optimismo), en el torneo de El Carmen de Maliaño, en diversas boleras... En todos los lugares el tema de conversación era lo que podía pasar mañana en Cueto. Bolos sí o bolos no, regional o no, puerta grande o enfermería. Las horas avanzaban y no había informaciones positivas al respecto.

Jairo Arozamena y José Díaz en Cueto y Fran Rucandio y Jonathan García en Peñacastillo, la bolera auxiliar, son los primeros en el turno de tirada, los primeros en marcar un registro de cara al corte... O los primeros en ser eliminados. Cerrarán la primera vuelta, a las 17.15 horas, Luis Vallines y Óscar González en la Marcelino Ortiz Tercilla y Jesús Salmón y Víctor González en la Mateo Grijuela. Es decir, a esa hora de la tarde, si no ha habido novedades antes, se cerrará un capítulo que, pase lo que pase, va a marcar la temporada.

Las dietas son el telón de fondo de un conflicto entre Federación y jugadores de Primera en el que la asamblea aparece de fondo y en el que todo tienen argumentos para defender su postura. El ente federativo porque la situación económica no es buena y porque la asamblea fue la que marcó la retirada de las ayudas a los regionales (previamente había igualado las de Primera con el resto). Los bolistas, porque son la punta de lanza de la modalidad y de los bolos y porque se merecen, al menos, cubrir los gastos que les genera la competición. Su petición es de 75 euros por ronda, es decir, 1.800 euros en total, una cantidad que puede parecer pequeña pero que ahora mismo es el símbolo de la resistencia de la élite de los bolos.

Sin terceros actores de momento a la vista, más allá de rumores, la jornada de hoy será decisiva, o eso parece. Porque las anteriores también lo parecían y, al final, nada de nada. Al menos las partes tendrán que poner sobre la mesa que la hora se acerca y que, como decía la famosa serie de libros y televisiva, se acerca el invierno. Ojalá, por el bien de todos, haya solución posible al conflicto.