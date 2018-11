Ciclismo Antonio 'Chava' Angulo vuelve al profesionalismo al fichar por el Efapel portugués 'Chava' Angulo, en un triunfo de etapa en la pasada Vuelta a Galicia amateur. / DM . El corredor cántabro ha pasado de pensar en colgar la bici a principios de este año a regresar a un equipo continental MARCO GARCÍA VIDART Santander Lunes, 12 noviembre 2018, 22:59

«Voy a vestir de amarillo. A no ser que cambien el color del maillot». La risa de Antonio Angulo (El Llano, Udías, 1992) indicaba que el 'Chava' no podía estar más contento. Porque de pensar muy seriamente en este 2018 en colgar la bici, ha pasado a tener otra oportunidad en el pelotón profesional en 2019. El cántabro volverá a Portugal –donde militó en 2017 en el Metalusa Blackjack– de la mano del Efapel. Una de las escuadras más consolidadas en el pelotón luso y en la que han formado en otras temporadas cántabros como Álvaro Trueba o David de la Fuente. «Por lo que me han contado, es gente seria», recalca Angulo. «Y que cuentan con buenos corredores, como David Arroyo o Sergio Paulinho».

El cántabro comenzó el año sin equipo tras su paso por el Metalusa. Y empezó a trabajar. Si no salía nada, la intención era colgar la bici. Pero los gallegos del Rías Baixas se acordaron de un ciclista con dos Copas de España en su palmarés. «En abril, ya me centré en la bici», relata Angulo. Y con los gallegos comenzaron las victorias. Así hasta cinco en la temporada. «El equipo se alegró mucho. Han estado muy contentos conmigo».

Más experiencia

El 'Chava' Angulo volverá al campo profesional con un punto más de experiencia. En Portugal se encontrará con carreras «que ya conozco». Pero este tiempo de impass ha dado al de Udías otra perspectiva. «He descubierto cómo soy y hasta dónde puedo llegar». El cántabro sabe que es un sprinter de lujo en grupos reducidos y que pasa bien las estapas de media montaña. Virtudes que en su época de amateur le valieron para lograr infinidad de victorias y esas dos generales en la Copa. «No soy un sprinter puro ni un escalador. Sé mis puntos fuertes, pero sobre todo lo que quiero es mejorar los débiles». En esta nueva etapa, lo que espera es encontrar «estabilidad, seguir mejorando, ser regular y dar lo mejor de mí». Pero sobre todo, pretende que este salto sea el definitivo. «No quiero volver hacia abajo».

El próximo día 28, Antonio Angulo viajará a Portugal para la primera concentración del Efapel, que se prolongará hasta el 1 de diciembre.