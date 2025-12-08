La Copa se celebra en Puente Viesgo

Marco G. Vidart Santander Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:43 Comenta Compartir

Tras un fin de semana en la Comunidad Valenciana, otra kilometrada de las usuales que hace la comunidad del ciclocross patrio por toda España para llegar a tiempo y correr en casa. Gonzalo Inguanzo participaba el domingo en la última prueba de la Copa de España en Cocentaina (Alicante) y en la mañana del lunes, estaba en la línea de salida del Gran Premio Santa Bárbara, en Puente Viesgo. Y el ciclocrossista del Supermercados Froiz hizo valer su condición de favorito para llevarse la victoria.

Inguanzo mantuvo una pelea con otro de los grandes nombres del ciclocross cántabro. Ismael Esteban (Logos Energía) demostró que a todo un bicampeón de España todavía le queda mucha clase en las piernas, pero el momento de forma de Gonzalo Inguanzo es mucho más que bueno. A falta de vuelta y media para la conclusión, el de Santillana del Mar abrió hueco respecto a 'Isma' para ganar en el circuito de Corrobárceno, con 14 segundos de renta sobre el torrelaveguense del Logos Energía. La tercera plaza fue para Adrián García (Sardinero Cycling), a 1.18 de Inguanzo para conformar un podio totalmente cántabro.

En la categoría femenina, la asturiana Sara Cueto (Unicaja Gijón) logró un triunfo más holgado. Sus 43.32 en meta fueron 37 segundos mejores que los 44.09 de la cántabra Claudia San Justo (Eneicat). Otra cántabra, Andrea Velasco (Cantabria Deporte-Río Miera), cerró el podio, a 2.03 de Cueto.