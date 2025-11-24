Lo más destacado del deporte cántabro de este fin de semana El Racing vuelve al ascenso directo, doble victoria en balonmano y la Gimnástica afianza su dominio en Tercera Federación

Portería a cero fuera de casa y regreso a la senda de la victoria. El Racing recuperó a sus internacionales y a Jorge Salinas, un refuerzo que se notó desde el inicio. El equipo de José Alberto visitaba uno de los campos más complicados de la categoría, El Plantío, y se enfrentaba a un Burgos que llegaba solo un punto por detrás en la clasificación. Tras firmar un partido «muy serio, muy trabajado y muy solidario», según apuntó José Alberto en rueda de prensa, los verdiblancos se llevaron tres puntos valiosos de vuelta a la región. El encuentro no estuvo exento de polémica: Ramis fue expulsado y, en rueda de prensa, cargó contra José Alberto por no valorar la actuación arbitral.

Con este triunfo, el Racing vuelve a sumar de tres y, aunque la clasificación todavía no es determinante, regresa a los puestos de ascenso directo, igualado a 29 puntos con Dépor (primero) y Las Palmas (tercero) tras quince jornadas.

También el Racing femenino logró sumar los tres puntos en La Planchada contra la Real B. Las de Mario Ortiz se impusieron por 3-1 a las donostiarras y se mantienen en el tercer puesto de la Segunda División.

En Segunda Federación, el Rayo Cantabria rompió su racha de diez jornadas sin ganar y venció al Sarriana en Astillero por 2-0, escalando posiciones para salir del descenso. Mientras, el Sámano regresó de Vigo con otra derrota abultada: cayó 4-1 ante el Coruxo. Los de Jon Ander Lambea han encajado nueve goles en las dos últimas jornadas y son antepenúltimos. En Tercera Federación, la Gimnástica ganó 1-4 al Escobedo y se consolida como líder en solitario.

Otros deportes

El Grupo Alega no pudo con el HLA Alicante y cayó 101-90. Los de Lolo Encinas eran conscientes de la importancia de sumar para no quedarse rezagados, pero encadenan su segunda derrota y permanecen en la zona media-baja de la clasificación.

En balonmano, doble victoria. El Bathco se impuso al Puente Genil y refuerza su tercera posición en Asobal. El Blendio Sinfín, por su parte, consiguió un triunfo vital frente al Alcobendas que le permite tomar aire tras un inicio de temporada irregular.

En voleibol, el Textil Santanderina venció al Boiro y se mantiene en la zona noble de la Superliga Masculina 2. En la Superliga Femenina 2, Torrelavega y Astillero cayeron en sus partidos ante VP Madrid y Voleyourense, respectivamente.

El fin de semana dejó varias conclusiones: el Racing vuelve a mirar hacia arriba, la Gimnástica consolida su autoridad y el Bathco se mantiene firme en Asobal. El Sinfín toma aire, el Rayo Cantabria encuentra por fin un punto de apoyo y el Grupo Alega deberá reaccionar para no perder terreno. Cantabria cierra una jornada con actuaciones decisivas y otras que exigen respuesta inmediata.