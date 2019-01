Atlético de Madrid Simeone: «No pienso en Morata, sino en los que me pueden dar soluciones mañana» 01:00 Diego Pablo Simeone, en conferencia de prensa. / EFE «Lo que suceda, sucederá, quiera yo o no, porque no depende de mí», asegura el técnico argentino sobre la posibilidad de fichar al delantero del Chelsea AMADOR GÓMEZ Madrid Martes, 15 enero 2019, 14:46

Ante la posibilidad de que el Atlético de Madrid fichase a Álvaro Morata en el mercado de invierno, aunque para hacerse con los servicios del delantero del Chelsea el club rojiblanco tendría que dejar salir antes a Gelson o Kalinic para cumplir con el límite salarial, Diego Pablo Simeone no quiso opinar «de los chicos que no están». «No hablaría bien de mí. Pensamos en la gente que está, en los que van a jugar mañana (por este miércoles contra el Girona en Copa). Pueden ser Kalinic, Correa, Gelson... Pienso en los que me pueden dar soluciones mañana», zanjó el técnico argentino.

«Lo que suceda, sucederá, quiera yo o no, porque no depende de mí», añadió Simeone. Lo único que depende de mí es tratar de ver la realidad. Y la realidad nuestra es el Girona», apuntó cuando se le insistió sobre el mercado de fichajes.

Tampoco quiso hablar demasiado de uno de los asuntos pendientes del Atlético, la renovación de Diego Godín, aunque sí admitió que «el club está trabajando en consecuencia de las necesidades y de lo que necesita el equipo». «Ya dije un montón de veces la importancia que tiene Godín para nosotros. Ojalá pueda seguir en la misma línea que está porque lleva tres partidos jugando a un nivel muy bueno», comentó.

Tampoco quiso desvelar si Lucas Hernández reaparecerá este miércoles contra el Girona. «En principio no suelo decirle a ustedes primero lo que haré con el equipo. Primero se lo digo a los futbolistas y como no se lo dije a ellos no se lo puedo decir a ustedes», justificó.