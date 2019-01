Octavos | Ida Messi, Luis Suárez, Rakitic, Alba y Piqué descansan ante el Levante Ernesto Valverde, entrenador del Barça. / La Verdad El Barça visita el Ciutat de València sin un '9', porque Munir ya no cuenta al no renovar, mientras que debutará Murillo y viajan cuatro jugadores del filial P. RÍOS Barcelona Jueves, 10 enero 2019, 07:55

El Barça visita este jueves al Levante en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, una competición que ha ganado en las últimas cuatro ediciones y en la que quiere hacer historia siendo el primer club en conquistar cinco consecutivas. Aunque existe la tendencia a culpar a la competición del KO del desgaste que luego se acusa en la Liga de Campeones, Ernesto Valverde dejó claro que el rey de Copas quiere añadir otro título al palmarés y se la va a tomar muy en serio. Eso sí, varios jugadores indiscutibles descansarán (Messi, Luis Suárez, Rakitic, Piqué y Alba no viajan), entrarán algunos menos habituales, incluso canteranos del filial (están citados Chumi, Miranda, Wague y Riqui Puig) y debutará Murillo. Pero, pese a la necesidad de dar aire a Luis Suárez, no jugará Munir, a quien se le empuja abiertamente a salir del club en el mercado de invierno una vez que ha comunicado que no renovará el contrato que acaba en junio. Se busca '9' invernal.

«Haremos cambios. Estamos obligados, porque el domingo hay Liga ante el Eibar, pero tenemos mucha ilusión por la Copa y queremos pasar el mayor número de eliminatorias posibles», comentó Valverde, aclarando respecto a Munir: «Ha tomado una decisión, la respetamos, y el club ha tomado la suya. Si lo suyo se puede arreglar en enero, mejor». Incluso, ante el descanso de Suárez, reconoció que contemplaba opciones para jugar de '9', como Dembélé, Arturo Vidal o Mujica, del Barça B, pues otro ariete del filial, Abel Ruiz, está lesionado. Sí avanzó el debut de Murillo como central titular «porque ya está preparado». «Por eso decidimos que viniera un defensa de la Liga, para que pudiera rendir ya», reconoció.

En el último entrenamiento trabajaron siete jugadores del filial, como el central Chumi, el lateral zurdo Miranda, el mediocentro Oriol Busquets y el interior diestro Riqui Puig, que ya han debutado con el primer equipo, además del lateral derecho Wague, el interior zurdo Álex Collado y el delantero centro Rafa Mujica. Son baja los lesionados Umtiti, Vermaelen, Rafinha y Sergi Samper. Finalmente viajan Chumi, Miranda, Riqui y Wague.

Paco López también anunció cambios en el Levante, con ganas de dar otra imagen tras el reciente 0-5 en Liga favorable al Barça en el Ciutat de València. «Son un equipazo juegue quien juegue y tendremos que equivocarnos menos, pero nosotros no vamos a cambiar y vamos a salir con decisión al ataque», anunció el técnico del Levante, que no citó a tres titulares como Róber Pier, Bardhi y Roger Martí, que se quedarán en la grada con Vukcevic, Antonio Luna y Samu García.

Alineaciones probables:

Levante: Aitor Fernández, Coke, Chema, Postigo, Toño, Morales, Doukouré, Prcic, Rochina, Bora Mayoral y Boateng.

Barça: Cillessen, Semedo, Murillo, Lenglet, Miranda, Aleñá, Busquets, Denis Suárez, Malcom, Dembélé y Coutinho.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (Vasco).

Estadio y horario: Ciutat de València. 21:30 h. (La 1, Gol y TV3).