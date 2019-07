La Cultural Leonesa está interesada en Julen Castañeda El cuadro de Aira necesita reforzar la banda zurda de la defensa y el vasco es una de las opciones más valoradas LEILA BENSGHAIYAR Miércoles, 10 julio 2019, 13:00

La Cultural Leonesa está interesada en Julen Castañeda. El jugador ha demostrado solvencia en el Racing tanto en el lateral izquierdo como en su actuaciones eventuales como central, pero el fichaje de Abraham Minero y la inminente llegada de Moisés Delgado hacen que el de Tolosa tenga muchas papeletas para protagonizar una hipotética marcha a pesar de tener contrato con el Racing hasta el 30 de junio de 2020. Hace apenas unos días la sombra de la salida no se cernía sobre él, pero la llegada de otro lateral zurdo al Racing cambia las tornas. En León la noticia no disgusta, aunque llama la atención después de su titularidad indiscutible durante estos años en el Racing. Lo cierto es que la Cultural necesita reforzar el lateral zurdo con urgencia y Julen es una de las opciones más valoradas.

En el cuadro que dirige José Manuel Aira cuentan ahora mismo dos jugadores para la demarcación, pero ninguno convence. Por un lado está el canterano Víctor Díaz, el único leonés con que cuenta ahora mismo el equipo y uno de los capitanes, pero su pobre rendimiento hizo que en la segunda vuelta no disfrutase de minutos. En León dan por hecho que el futbolista no continuará la próxima campaña a pesar de contar con contrato hasta 2021. Por otro lado, Javi Jiménez es quien ha ocupado la demarcación en la segunda mitad del campeonato, pero su rédito no ha convencido, de ahí el interés de la Cultural por hacerse con los servicios de un lateral izquierdo que aporte garantías y llegue para ser titular con Jiménez como recambio.