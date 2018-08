Selección de Fútbol «Da gusto ver cómo ha cambiado el fútbol femenino en apenas dos años» Vicky Losada, ayer, en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia, tras el entrenamiento de la selección española. / César Ortíz Vicky Losada, centrocampista del Fútbol Club Barcelona es, a sus 27 años, una de las componentes más veteranas del combinado dirigido por Jorge Vilda SERGIO HERRERO Santander Jueves, 30 agosto 2018, 08:11

Vicky Losada (Tarrasa, 5 de marzo de 1991) es, ya a los 27 años, una de las veteranas de la joven selección española femenina que mañana disputará un encuentro clasificatorio para el Mundial de Francia. Finlandia será su rival, pero las de Jorge Vilda ya portan el billete en la mano. Aún así, no hay relajación que valga. «Cada partido es una oportunidad», dice la centrocampista del Fútbol Club Barcelona, a la que le ha dado tiempo de ver la explosión y el «imparable» crecimiento del balompié femenino. «Da gusto ver cómo ha cambiado en apenas dos años», afirma.

–¿Cómo marcha esta pequeña concentración en Cantabria?

–Teníamos muchas ganas de volver a la selección y la verdad es que va viento en popa, con estas instalaciones que tenemos, con un césped perfecto y esperando con ansia a que llegue el partido.

–Ya clasificadas para el Mundial del año que viene, ¿Cómo afrontan el partido de mañana ante Finlandia?

–Con la máxima profesionalidad y con la máxima actitud. Cada partido es una nueva oportunidad. El Mundial está a la vuelta de la esquina y no podemos perder ni un solo segundo de los que estamos juntas.

–El martes doble sesión; el miércoles un entrenamiento de dos horas... Parece que con el míster no valen ni las confianzas ni los trámites.

–Tanto él como cada una de las que formamos este equipo tenemos siempre la mente al cien por cien y no te puedes relajar, porque en el fútbol, en cuanto te relajas, te dan por todos lados.

–No se juegan nada en este partido, pero sí que es un buen test para preparar el Mundial y, sobre todo, para cada una de ustedes es una ocasión para convencer al entrenador de que deben estar en la gran cita, ¿no?

–Está claro. Para todas nosotras cada partido es una oportunidad. Pero a pesar de eso, hay que trabajar en equipo y pensar en equipo para que lleguemos a dar nuestro mejor rendimiento en Francia.

–Las jugadoras que vienen por debajo, con los éxitos de las selecciones sub 19 y sub 20, les están metiendo mucha presión.

–Da gusto verlas jugar. Da gusto ver cómo ha cambiado el fútbol femenino en apenas dos años. Cómo el trabajo de mucha gente, años atrás, ahora está dando sus frutos. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Hemos visto a la sub 17, la sub 19, la sub 20... El fútbol femenino va para arriba. Estoy segura de ello.

–Así de primeras, ¿qué le evoca el escenario del partido, los Campos de Sport de El Sardinero?

–No he estado nunca y la verdad es que tengo muchísimas ganas. Un equipo que ha estado tantos años en Primera División y en una ciudad como ésta... Yo creo que va a ser un partido muy especial y qué mejor escenario que El Sardinero.

–En Cantabria el fútbol femenino prácticamente está dando sus primeros pasos. ¿Cree que un evento como éste, en Santander, puede ser un aliciente para aficionados y potenciales jugadoras?

–Sí. Yo creo que al final, tanto para nosotras como para la ciudad es algo bueno que la selección española venga aquí. Que todas las comunidades autónomas pongan su granito de arena, que haya más equipos de fútbol femenino y así al final va a recoger los frutos toda España.

–De todas formas, parece que el crecimiento del fútbol femenino es ya no hay quien lo detenga.

–Esto es imparable. Ya lo hemos visto con las categorías inferiores. Es señal de que el trabajo se está haciendo bien. Cada día hay un logro nuevo y eso es bueno de cara al futuro.

–Jugadora del Barcelona. El club les llevó a Estados Unidos junto al equipo masculino. Ellos en primera clase y ustedes en turista. ¿Se montó más revuelo del necesario?

–Sí, porque yo creo que al final hay respeto. Para mí el Fútbol Club Barcelona tiene la mejor apuesta por el fútbol femenino de España y está haciendo un esfuerzo muy grande. Lo que vivimos allí, probablemente no lo volvamos a vivir. Así que sólo tengo palabras de agradecimiento para el club.

–A falta de dos días para el partido ya se habían vendido más de 5.000 entradas. Puede ser el récord de asistencia en un partido como local de la selección española femenina.

–La verdad es que siempre, allí donde vamos, estamos muy contentas. Así que esperamos que el viernes pueda venir mucha gente a disfrutar de nuestro fútbol, a disfrutar de la selección española y que vean que el fútbol femenino va para arriba.