Grupo B | Tercera jornada El Barça inicia ante el Inter su gran reto: ganar sin Messi Valverde, durante un partido. / EFE Valverde y Alba admiten la 'Messidependencia', pero esperan que el equipo «se una más que nunca» P. RÍOS Barcelona Miércoles, 24 octubre 2018, 07:22

El Barça afronta su primer partido sin Messi, lesionado el pasado sábado en el Camp Nou ante el Sevilla. No fue grave, fractura de radio en el brazo derecho y tres semanas de baja, seis partidos como mucho entre Liga (tres), Liga de Campeones (dos) y Copa (uno), pero el percance ha coincidido con el calendario más exigente: el equipo azulgrana recibe este miércoles al Inter con el liderato del Grupo B en juego al haber sumado los dos equipos las dos victorias y el domingo llega el Clásico al estadio culé. Antes de hablar del Real Madrid toca casi certificar el pase a octavos de final de la Copa de Europa o complicarse la vida, pues en Milán, dentro de quince días, tampoco estará Messi…

La última vez que el Inter jugó en el Camp Nou perdió 1-0 con gol de Piqué, pero fue como una victoria italiana porque aquel resultado le valió para clasificarse para una final de la Liga de Campeones 2009-10 que acabó conquistando. Mourinho, entonces su técnico, lo celebró con el puño en alto corriendo por el césped hasta que Víctor Valdés le placó. A Bojan se le anuló un gol de forma rigurosa que hubiera cambiado la historia tras el 3-1 de la ida en Milán, a donde llegó el Barça en autocar por la imposibilidad de volar debido a la erupción de un volcán en Islandia y donde se encontró a un árbitro portugués, Olegario Benquerença, amigo de Mourinho, que hizo diabluras con el silbato. Messi, de los pocos supervivientes, no olvida aquello, pero no podrá vengarse.

Cuando a Jordi Alba le preguntaron en la previa por la Messidependencia, el lateral zurdo suspiró y fue sincero: «Leo es diferente al resto de jugadores. Te hace jugar mejor. Todo el mundo espera que resuelva partidos y los resuelve, pero ahora tenemos que tirar todos del carro y confío en que el equipo se una más que nunca. Personalmente me encuentro mejor con Leo en el campo porque ve pases que nadie ve. Somos mucho mejores con Leo y nos costará ganar sin él , lo sabe todo el mundo».

También Ernesto Valverde se rindió a la evidencia del peso de la ausencia de un Messi que estaba en un momento de forma pletórico. «A mí no me da urticaria reconocer la Messidependencia. Es el mejor jugador que hemos visto. Su baja se va a notar, es Messi, pero queremos que se note ganando. No es una cosa de un jugador que le sustituya, es cosa de todos. Nos condiciona que no esté, pero es un reto para todos», señaló sin dar pistas sobre el relevo: «Hay muchas opciones, pero seguro que su entrenador está pendiente de lo que yo diga y no le voy a facilitar el trabajo». Ante preguntas directas concedió posibilidades a Rafinha, que jugó seis meses cedido en el Inter la pasada temporada, Dembélé y Malcom, casi inédito pese a que costó 41 millones. No le preguntaron por otras alternativas como Arturo Vidal en un 4-4-2, Denis Suárez o Sergi Roberto, quien por su polivalencia se adapta a todo. Además de Messi, también son baja por lesión los centrales Umtiti y Vermaelen. No se entrenó en la previa Luis Suárez, con permiso por un tema personal. Su mujer está esperando su tercer hijo.

El Inter llega con una baja importante como Nainggolan, centrocampista belga que sabe cómo crear interferencias en el juego del Barça, como hizo la pasada temporada en el centro del campo de la Roma en aquel fatídico 3-0. Su gran amenaza, el argentino Mauro Icardi, debutará en un Camp Nou con el que soñó entre 2008 y enero de 2011, cuando era juvenil azulgrana. El argentino llegó a La Masía procedente del Vecindario de Grancanaria, donde sus padres emigraron a principios de este siglo. Fue compañero de Sergi Roberto y Rafinha. Dejó huella, pero decidió marcharse a la Sampdoria al entender que en el Barça del 'falso 9' no se apostaba por los arietes puros como él. En el Inter lleva 113 goles en 191 partidos. Admirador de Messi, con quien se fotografió por entonces, también ha admitido que le echará de menos.

Otro ex canterano azulgrana, en su caso nacido en Catalunya de padres senegaleses, es Keita Balde, que podría ser la apuesta de Luciano Spalletti para sorprender a la contra por su velocidad. Llegó de niño y se fue de La Masía en edad cadete por una indisciplina.

Alineaciones probables

Barça: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Luis Suárez y Coutinho

Inter: Handanovic; Vrasljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Candreva, Vecino, Brozovic; Perisic, Icardi y Keita Balde.

Árbitro: Ovidiu Hategan (rumano)

Estadio: Camp Nou

Hora: 21 horas (Movistar Liga de Campeones)