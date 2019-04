Jornada 33 Pelear hasta el final emulando a Gárate Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético. / EFE Atlético y Eibar se miden con los objetivos básicos cumplidos en un duelo especial para el 'ingeniero del área' RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Sábado, 20 abril 2019, 07:28

Leyenda del Atlético y homenajeado por el Eibar «por defender sus valores». Con ambos equipos cerca de certificar sus objetivos iniciales pero lejos de los que les hubiesen hecho emocionarse en la jornada final, el partido del sábado en el Metropolitano es casi un homenaje a José Eulogio Gárate Ormaechea. Se miden los dos equipos del alma, con permiso del Indautxu, de uno de los grandes delanteros españoles de todos los tiempos. Muchos dicen que el Eibar es el equipo más atlético de la Liga. Quizá porque fue el club en el que empezó a jugar el hombre que honró como nadie una camiseta rojiblanca. Nacido en Sarandi, ciudad de la zona sur del Gran Buenos Aires debido a una visita que sus padres realizaron a los abuelos paternos -su 'aitite' fue teniente de alcalde republicano de la localidad- que se encontraban exiliados allí desde el final de la Guerra Civil, no pudo jugar en el Athletic, pero sí vistió de rojiblanco tras pasar por Eibar y quedarse sin poder subir en la promoción a Segunda. «El Eibar es una excepción, es un ejemplo para ser estudiado y copiado porque es un club de un pueblo de 30.000 habitantes», recuerda el 'ingeniero del área', que no celebraba los goles por respeto a los rivales.

De hecho, en 2016 fue homenajeado por el club guipuzcoano «por defender sus valores» aprovechando la visita del Eibar al Vicente Calderón. Nombrado embajador del 75 aniversario recibió una placa con los grabados de su padre, Crispín Gárate, quien fue presidente del Eibar desde 1949 a 1950, y su propia imagen con la camiseta del Eibar como azulgrana desde 1961 a 1965. «El Athletic quería ficharme, pero había un problema burocrático. Con 18 años elegí la nacionalidad argentina para evitar la mili. El Atlético estaba muy vinculado al Ejército del Aire y me dijo que me solucionaban el problema de la mili. Me dijeron que sólo tenía que hacer dos meses de instrucción. En el Athletic que no era posible porque dependía de la capitanía general de Burgos. Cuando estaba hablando con el Ejército, me llegó la carta de Argentina diciendo que me eximían del servicio militar. Como había convenio, con ese documento me libré de ir al servicio militar y me hice español», recordaba a la revista 'Líbero' hace unos años.

Gárate llegó en 1966 con 21 años a Madrid, donde le esperaba en un equipo duro lleno de veteranos (Luis Aragonés, Adelardo, Griffa, Ufarte o Mendoza) para estrenar el nuevo estadio, el Vicente Calderón, para convertirse en leyenda: tres Ligas, dos Copas de España y tres Pichichis con el Atlético. Subcampeón de Europa y ganador de una Intercontinental, además de ser internacional absoluto en 18 ocasiones, aún es el cuarto máximo goleador de toda la historia del Atlético, con 135 goles, por detrás de Francisco Campos (144), Adrián Escudero (169) y Luis Aragonés (173). Vivió en Éibar desde su primer año de vida, en el mismo sitio que se criaron su padre y su familia. Por eso para él, por mucho que los equipos de Simeone y Mendilibar ahora peleen por objetivos menores, este duelo entre rojiblancos y azulgranas en Ipurua será muy especial.

Dos de los delanteros referencias del Atlético, Antoine Griezmann y Diego Costa -que este jueves se negó a entrenar por el expediente que le abrió el Atlético tras su castigo de ocho partidos-, se perderán el duelo por sanción, mientras que Stefan Savic lo hará por lesión. Estos días Simeone ensayó con un equipo inicial formado por Oblak, Juanfran, Giménez, Montero, Filipe Luis, Correa, Rodrigo, Koke, Saúl, Lemar y Morata. Thomas, baja por sanción frente al Celta, podría comenzar en el banquillo. Si Godín se recuperase a tiempo, entraría por Montero. En los locales vuelve tras lesión Jordi Calavera, que no ha debutado todavía en Liga y sólo ha disputado siete minutos en Copa del Rey en Gijón, aunque siguen ausentes Ramis, Rubén Peña, Arbilla, Bigas y Diop.

Alineaciones probables:

Eibar: Dmitrovic, Cote, Paulo, De Blasis, Sergio Álvarez, Orellana, Jordán, Cucurella, Escalante, Marc Cardona y Enrich.

Atlético: Oblak, Juanfran, Giménez, Montero, Filipe Luis, Correa, Rodrigo, Koke, Saúl, Lemar y Morata.

Árbitro: Aberola Rojas (Castilla-La Mancha).

Estadio y horario: Ipurua. 16:15 h. (beIN).