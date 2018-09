Primera División Banquillos de lujo para la Champions Arturo Vidal, fichaje estrella del Barça, poco utilizado por Valverde hasta la fecha / EFE Barcelona, Real Madrid, Atlético y Valencia utilizan casi todos sus fichajes como revulsivos en las segundas partes, a fin de tenerlos a tope en Europa MELISA CABALEIRO Madrid Martes, 4 septiembre 2018, 20:00

Resulta interesante la comparativa entre los cuatro primeros equipos de la pasada Liga: El Barcelona se proclamó campeón de la competición doméstica, además de conquistar la Copa del Rey y la Supercopa de España. Pero el equipo tenía una espina clavada: la Champions. El máximo título a nivel europeo que lleva conquistando durante tres años consecutivos el Real Madrid, que a su vez, acumuló 17 puntos menos que el líder en Liga pero se mantuvo brillante y sin permitir un solo fallo en Europa. Más de un fallo, como los que cometió el Atlético de Madrid en la pasada campaña europea, de la que se apeó en la prematura fase de grupos. La conquista de la Europa League y de la Supercopa de Europa son sus avales para una temporada ilusionante. Como igual de ilusionante se presenta el Valencia, que vuelve -y por la puerta grande- después de tres años fuera de la competición.

Desde que son plenamente conscientes de que la próxima campaña puede ser histórica, todos ellos decidieron reforzar sus plantillas con fichajes, algunos más necesarios que otros. Sin embargo, la mayor parte de ellos ha corrido la misma suerte: no partir desde el once inicial y ser utilizados únicamente como piezas para cambios de esquema del míster o revulsivos. Jugadores con un valor de mercado bastante alto y por supuesto, fuera del alcance de los equipos con presupuestos más limitados. No obstante, estas nuevas caras están siendo eclipsadas por las figuras con sitio fijo en la plantilla.

Banquillos en los que los nuevos fichajes alcanzan un valor de mercado de 158 millones de euros en el Real Madrid, 146 en el Barcelona, 165 'kilos' en el Atlético o 147,5 en el Valencia. El club blanco, tras las espantada de Cristiano Ronaldo y la cesión de Mateo Kovacic, no mostró su lado más derrochador y este verano ha sido bastante cauto en abrir la cartera. Una de las incorporaciones más caras fue la del belga Thibaut Courtois. Sin embargo, el mejor portero del Mundial solo ha disputado minutos con su nuevo club el último partido de Liga ante el Leganés y deberá luchar por el puesto ante Keylor Navas, que parece no se lo va a poner nada fácil.

El fichaje más caro, la apuesta de Florentino Pérez por Vinicius, que le costó a las arcas blancas la friolera de 45 millones de euros, no ha gozado todavía de minutos con el primer equipo. El joven, «falto de cocción» para Lopetegui, hace gala de sus habilidades con el Castilla. Lo cierto es que está jugando mucho más que otros fichajes que aún esperan su hueco en el primer equipo. Ante Las Palmas Atlético y el Atleti B fue titular, y contra el segundo marcó dos 'chicharros' de categoría. La primera incorporación blanca del verano, el ex de la Real Álvaro Odriozola, lesionado durante la pretemporada y recuperándose de la dolencia, no ha jugado todavía en partido oficial. Como tampoco lo han hecho Mariano, la gran apuesta ofensiva que ilusiona el Bernabéu; Fede Valverde o Sergio Reguilón, ascendidos desde el Castilla y de la confianza del preparador.

La paciencia de Valverde

En el Barcelona, la situación no es diferente. El fichaje blaugrana más ilusionante, la apuesta por Arturo Vidal, de momento no está dando los frutos deseados. Siempre saliendo desde el banquillo, el chileno solo ha disputado 38 minutos en Liga: 5 contra el Alavés, 14 ante el Valladolid y 19 frente al Huesca. Además, apenas disputó 4 minutos en la Supercopa de España que el Barça conquistó ante el Sevilla. El brasileño Arthur parece haberse ganado en mayor medida la confianza de Valverde, que le otorgó 53 minutos en la Supercopa y 28 en la Liga: 13 contra el Alavés y 15 frente al Huesca. Malcom, por su parte, debe ponerse las pilas para alcanzar a su compatriota. El extremo izquierdo únicamente disputó 6 minutos en Liga frente al Valladolid. En cuanto al francés Lenglet, salió de inicio y se mantuvo hasta el final en la Supercopa y disputó 25 minutos ante el Huesca.

En un Atlético en el que el plan del Cholo no parece funcionar hasta el momento, el francés Thomas Lemar es quien encabeza el ranking de minutos. El extremo izquierdo disputó la Supercopa de Europa de inicio a fin y en competición doméstica luchó en Mestalla hasta el minuto 63, frente al Rayo Vallecano los 90 minutos y en Vigo, 34. El caboverdiano Gelson Martins, con un valor de mercado de 35 millones, únicamente jugó 32 minutos en Liga: 18 contra el Valencia y 14 contra el Rayo. El madrileño Rodri es el segundo jugador al que el Cholo dio más minutos: 71 en la Supercopa de Europa y el partido entero frente al Rayo. El delantero croata Nikola Kalinic, valorado en 14 millones, solamente tuvo minutos ante el Celta durante 34 minutos de la segunda parte. Un caso idéntico al del colombiano Santiago Arias. El lateral derecho entró por José María Giménez en Vigo a falta de 22 minutos para el pitido final. La portería no ha corrido distinta suerte y en ella, el ex del Betis Antonio Adán, que le costó al club un millón de euros, todavía no ha gozado de minutos bajo los palos.

El Valencia sí que parece dar cancha a sus nuevas incorporaciones. De los ocho fichajes, son hasta la fecha imprescindibles para Marcelino: el italiano Cristiano Piccini, el guineano Mouctar Diakhaby y el danés Daniel Wass. Piccini es la nueva cara que disputó más minutos en los tres primeros encuentros del conjunto levantino: 270. El italiano realizó pleno de minutos ante Atlético de Madrid, Espanyol y Levante. El segundo en la lista, el ex del celta Daniel Wass: 245 minutos, 90 ante el 'Atleti' -con pase de gol incluido-, 65 contra el Espanyol y 90 contra el Levante. En imprecindible también parece haberse convertido el guineano Diackhaby. Acumula 203 minutos: 23 contra el Atleti y 90 en sendos partidos contra Espanyol y Levante. Por detrás, Kevin Gameiro, Denis Cheryshev y Michy Batshuayi -este último, de revulsivo en los tres primeros partidos-. El fichaje estrella del Valencia, Gonçalo Guedes disputó cero minutos desde que se hiciera oficial la noticia de su compra por 40 millones al París Saint-Germain.