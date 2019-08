Mercado Malcom ficha por el Zenit Malcom, celebrando un gol con el Barça. / Lluis Gene (Afp) El brasileño, que firma por cinco temporadas, deja en las arcas del Barça 40 millones de euros más cinco en variables ÓSCAR BELLOT Madrid Viernes, 2 agosto 2019, 16:30

Malcom ya es futbolista del Zenit de San Petersburgo. El Barcelona ha oficializado este viernes el traspaso del brasileño, que dejará 40 millones de euros más cinco en variables en las arcas de Can Barça. La entidad azulgrana se reserva además una plusvalía en caso de una futura venta de un jugador que no entraba en los planes de Ernesto Valverde.

Recupera así el Barça los 41 millones de euros que desembolsó el pasado verano para reclutar al extremo, que aterrizó por sorpresa en la ciudad condal cuando le aguardaba la Roma en un movimiento que generó resentimiento en el club 'giallorosso'. Le había atado Monchi, por entonces director deportivo de la entidad italiana, tras llegar a un acuerdo con el futbolista y con el Girondins de Burdeos, su club de procedencia, programando incluso el vuelo para que el jugador pasase el preceptivo reconocimiento médico. Pero entonces entró en acción el Barça para cambiar los planes del futbolista, que el 24 de julio de 2018 se comprometía por cinco temporadas con el conjunto culé, convirtiéndose en la tercera incorporación de aquel verano tras su compatriota Arthur Melo y el francés Clément Lenglet.

La operación pilló a contrapié a Ernesto Valverde, que no tenía en su radar a Malcom. «Es un jugador que conoce el club desde hace tiempo y que al final se ha decidido ficharle. Es un jugador joven, con proyección y el club ha apostado por él», dijo el Txingurri. Un mensaje con el que dejó claro que él no intervino en la operación. «Si será titular o no dependerá de su rendimiento», agregó el técnico extremeño.

Bastaron pocos partidos para comprobar que las virtudes de Malcom no convencían a Valverde. Sólo disputó 24 encuentros vistiendo la elástica azulgrana durante la temporada 2018-19: quince de Liga, seis de Copa del Rey y tres en la Liga de Campeones, con un total de 1.067 minutos. Marcó cuatro goles: uno en la Liga, dos en la Copa y el otro en la Champions. Uno de sus partidos más lucidos lo completó en la ida de semifinales de la Copa del Rey, cuando un gol suyo permitió al Barça neutralizar el tanto de Lucas Vázquez que había puesto por delante al Real Madrid en el Camp Nou.

El panorama en el Barça se le presentaba aún más negro este curso con la llegada de Antoine Griezmann y los rumores sobre un posible retorno de Neymar, por lo que Malcom ha optado por poner fin a su estancia en la ciudad condal, que abandona con dos títulos en el bolsillo como azulgrana: la Supercopa de España ganada al Sevilla y el campeonato de Liga 2018-19. Su compromiso con el Zenit alcanza las siguientes cinco temporadas.