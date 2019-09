Jornada 4 El Celta mide su ambición ante un sólido Granada a domicilio Los nazaríes suman cuatro puntos en sus dos primeras salidas del curso EFE Vigo Domingo, 15 septiembre 2019, 00:36

La fiabilidad a domicilio del Granada, con cuatro puntos en sus dos primeros salidas, mide este domingo la ambición europea del Celta de Vigo, que no podrá contar con su fichaje estrella, el ex azulgrana Rafinha Alcantara, al que Fran Escribá reservará para la cita contra el Atlético de Madrid.

Esta baja aumenta las opciones de Brais Méndez de mantenerse en el equipo titular, pues la otra posibilidad es que el técnico celeste sitúe a Santi Mina, que apunta al once, como extremo y mantenga al uruguayo Toro Fernández como compañero de Iago Aspas en la línea de ataque.

La entrada de Santi Mina, no obstante, no será el único retoque que realice Escribá respecto al once del Sánchez Pizjuán. El capitán Hugo Mallo se estrenaría este curso en el lateral derecho pese al buen rendimiento de Kevin Vázquez; y el joven Jorge Sáenz acompañaría a Aidoo en el centro de la zaga, favorecido por el viaje con su selección del mexicano Néstor Araujo, que solo completó dos entrenamientos con el grupo.

El turco Okay Yokuslu tiene el alta médica tres meses y medio después de caer lesionado, pero le falta ritmo de competición. Lobotka y Beltrán formarán el doble pivote. Denis Suárez es fijo en la banda izquierda, por delante del uruguayo Lucas Olaza.

Por su parte, el Granada visita al Celta con el objetivo de prolongar los buenos resultados logrados a domicilio en este inicio de campeonato, ya que empató en Villarreal en la primera jornada (4-4) y en la pasada ganó en el feudo del Espanyol (0-3).

La formación que dirige Diego Martínez pretende sumar en Vigo para afrontar con mayor tranquilidad la visita del siguiente sábado del Barcelona al estadio Nuevo Los Cármenes.

El técnico mantiene, como en el último partido, las bajas por lesión del camerunés Yan Eteki, del colombiano Neyder Lozano y de Alex Martínez, mientras que su principal duda es si cuenta de inicio o no con los venezolanos Yangel Herrera y Darwin Machís.

Los dos fueron titulares ante el Espanyol pero sólo han podido entrenar esta semana dos días con sus compañeros al llegar a Granada el jueves tras varios viajes en pocos días para jugar un amistoso con la selección de Venezuela ante Colombia en Estados Unidos.

El nigeriano Ramon Azeez es la alternativa a Yangel Herrera en la medular, mientras que si no actúa de inicio Machís lo hará Álvaro Vadillo en la posición de extremo zurdo.

También podría ser titular en el centro del campo el galo Maxime Gonalons, uno de los fichajes estrellas del Granada en el mercado estival que ha entrado en su primera convocatoria, aunque lo previsible es que el elegido para acompañar a Ángel Montoro en el doble pivote sea Yangel Herrera o Azeez.

El resto del once titular será, salvo sorpresa, el mismo de las primeras jornadas del campeonato, con Joaquín Marín 'Quini' asentado en el lateral zurdo pese a ser diestro.

Entre la pasada temporada en Segunda y la actual, el Granada acumula seis partidos seguidos como visitante sin perder, aunque no gana al Celta en Vigo desde hace más de sesenta años.

- Alineaciones probables:

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Costas, Jorge Sáenz, Olaza; Brais Méndez, Lobotka, Pape Cheikh, Denis Suárez; Iago Aspas y Toro Fernández.

Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Quini; Azeez, Montoro; Antonio Puertas, Fede Vico, Vadillo; y Soldado

Árbitro: Prieto Iglesias (Comité Navarro)

Estadio: Balaídos (16.00 horas).