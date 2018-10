Jornada 8 El Valencia juega ante el Barça un «partido de Champions» Leo Messi marcará el devenir del partido en Mestalla, donde el Barcelona no pierde desde 2007, aunque siempre los resultados siempre han sido ajustados P. RÍOS Barcelona Domingo, 7 octubre 2018, 00:23

«Un partido de Champions». Ernesto Valverde calificaba así el duelo que cierra la octava jornada entre el Valencia y el Barcelona. El técnico azulgrana sabe lo complicado que suele ser el conjunto de Marcelino García Toral en su estadio. Tiene marcado lo que les ha costado ganar a Leo Messi y compañía en las últimas temporadas. Precisamente el argentino es el gran peligro del Valencia, y más tras el partidazo que se marcó el '10' azulgrana en Wembley. «Sabemos todos los que nos hemos enfrentado a Messi su verdadero potencial. Intentaremos que aparezca lo menos posible sobre todo en sus zonas de máxima influencia», avisaba el técnico valencianista que recordaba que «cerca del área es absolutamente determinante. Es muy difícil parar a Messi y ojalá no tengo su día», decía casi en tono de súplica.

Del nivel de Leo Messi dependerá buena parte del duelo, uno de los destacados de cada Liga, sobre todo porque el Barcelona vuelve a la Liga tras su exhibición ante el Tottenham con el objetivo de acabar con un racha de tres encuentros sin ganar que le han hecho provocar los primeros nervios de la temporada en 'Can Barça'. Para el Valencia el duelo se presenta complicado más allá del argentino, porque no gana al Barça en la Liga ante su afición desde 2007, más de una década, aunque siempre ha vencido cara su derrota en Mestalla, donde los resultados siempre han sido ajustados. Para Marcelino será un partido especial porque buscará su primera victoria ante el Barcelona en su carrera como entrenador. «¿Ganar al Barça? No veas las ganas que tengo. En 20 veces que me enfrenté a ellos (en realidad son 18) aún no le gané... Pero siempre hay una primera vez», bromeó este jueves al ser preguntado por ello. El asturiano nunca ha logrado derrotar en liga al conjunto azulgrana en las trece ocasiones en las que se ha enfrentado, con un balance de nueve derrotas y cuatro empates.

El Barcelona comenzará, salvo sorpresa, con los mismo hombres que brillaron en Wembley en la Champions League en pos de un triunfo que le permita llegar al parón en cabeza. Parece que Valverde ha terminado por entender que el equipo necesita un hombre más en el centro del campo en detrimento de Dembelé. El elegido podría ser Arthur, que cuajó un buen partido ante el Tottenham, aunque Arturo Vidal podría tener sus opciones después de que mostrase su descontento por jugar sólo los minutos finales en la victoria de Londres. «Arturo Vidal no me ha dicho nada, no sé si está enfadado por el partido o por un accidente doméstico», bromeó el técnico azulgrana para zanjar la tensión con el chileno. Valverde, eso sí, no quiso desvelar si apostaría por el 4-4-2 o por el 4-3-3 porque «el que más me gusta es el que nos hace ganar, ese me encanta. Ya sé que la gente le da mucha importancia a esto, pero en el fondo siempre jugamos igual». El técnico extremeño advirtió que «todos los partidos que jugamos contra ellos la temporada pasada nos costaron. Fueron partidos duros donde sufrimos hasta el final».

Por su parte, el Valencia busca prolongar su mejor momento del curso, tras ganar en Anoeta y empatar en Manchester ante el United. Marcelino tiene la baja por lesión de Santi Mina y ha prescindido por decisión técnica de Ferran Torres y Rubén Vezo, pero se mostró optimista con la mejoría mostrada por el equipo: «Ahora somos más compactos y sólidos. Tenemos jugadores recuperados y otros que han mejorado la forma. Esto nos hace acercarnos a nuestro máximo nivel».

- Alineaciones probables:

Valencia: Neto, Piccini, Garay, Paulista, Gayà, Kondogbia, Dani Parejo, Carlos Soler, Guedes, Gameiro y Rodrigo Moreno.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Arthur, Coutinho; Messi, Munir y Dembélé.

Árbitro: González Gonzaléz (Colegio castellano-leonés)

Estadio: Mestalla.

Hora: 20:45 horas - Movistar Partidazo.