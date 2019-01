Jornada 20 Valverde: «Con el VAR no se acaba la polémica, si no qué sería del fútbol» Valverde, en el encuentro ante el Leganés. / AFP El Barcelona ha vencido al Leganés por 3-1. Un partido donde la polémica ha dado de qué hablar sobre el VAR en el 2-1 que ponía por delante a los catalanes en el marcador. La mala noticia la lesión de Dembélé ICÍAR MUÑOZ Madrid Domingo, 20 enero 2019, 23:42

El FC. Barcelona se ha llevado la victoria ante el Leganés por 3-1, con goles de Dembélé, Luis Suárez y Messi. Con el argentino que empezando desde el banquillo y que ha salido al césped y provocó el 2-1 en el que Cuéllar ha reclamado falta de Luis Suárez, pero que el VAR ha dado por válido, además el argentino ha sentenciado el partido. Dembélé ha marcado pero se ha vuelto a lesionar, hizo el 1-0. Por parte del Leganés, Braithwaite llegó a empatar el partido.

Sobre la diferencia entre cuando está Leo Messi y no en la titularidad, Sergio Busquetsha declarado que «hicimos un buen partido, si que es verdad que en la primera parte nos falto el último pase, pero dominamos, ellos prácticamente no pudieron jugar ni llegar con peligro, recuperábamos rápido, cuando apretaban arriba incluso conseguíamos hacer alguna transicción buena, pero nos faltó solo un poco más de acierto con el 1-0. En la segunda parte, empezamos igual, en una jugada larga nos hicieron el gol, demasiado premio para lo que habían hecho, pero así es el fútbol, pero cuando sale Leo el partido cambia por completo, porque ya sabemos lo que es Leo».

Dembélé, ha marcado el primer gol del encuentro pero tuvo mala suerte y se ha vuelto a lesionar, esguince en el tobillo, según ha declarado Valverde que «espera que no sea mucho tiempo, vamos a esperar a ver que dicen las pruebas». Busquets también ha hablado sobre el delantero afirmando que «últimamente esta a un nivel muy bueno, después de todo el debate que hubo y críticas, yo creo que ha ido para arriba es un jugadorazo da mucho desiquilibrio, mucha velocidad, utiliza las dos piernas y nos da gol».

«He visto la jugada en directo no he podido verla repetida. Todos ven la jugada desde su punto de vista, pero si el árbritro ha dado gol será gol, no lo sé. Opiniones siempre hay para todos los gustos. Con el VAR no se acaba la polémica, si no qué sería del fútbol», ha finalizado el técnico del Barcelona que ha sido preguntado por la acción del gol de Luis Suárez, donde se llevaba al portero del Leganés, Cuéllar, pero el árbitro tras consultarlo con el VAR dio por bueno el tanto.