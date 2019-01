Jornada 19 Valverde sólo contempla un 'nueve' que se adapte rápido 00:52 Ernesto Valverde, durante la rueda de prensa. / Foto: Alejandro García (Efe) | Vídeo: Atlas La salida de Munir ha dejado al Barça sin recambio para Luis Suárez P. RÍOS BARCELONA Sábado, 12 enero 2019, 19:49

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, se ha mostrado dispuesto a que su equipo se refuerce con un 'nueve' en este mercado invernal, aunque ha demandado que, en caso de llegar, sea un delantero que se adapte rápido a la Liga y a las exigencias del cuadro azulgrana. «Cuando estás en un momento en el que puede llegar un jugador, sobre todo lo que valoras es que se pueda adaptar rápido a tu equipo, si es que al final acaba viniendo», ha señalado la víspera del duelo que medirá al líder con el Eibar.

«La primera valoración que haces es que no tenga un proceso de adaptación, sino que ya conozca de qué va esto y que pueda jugar inmediatamente. Si es que al final viene alguno, si no tiraremos de lo que tenemos», ha incidido el técnico extremeño después de que se confirmase la salida de Munir El Haddadi al Sevilla, aunque no ha querido confirmar el presunto interés azulgrana por Álvaro Morata, actualmente en el Chelsea.

Munir firmó por lo que resta de temporada y otras cuatro más con el Sevilla, lo que ha obligado al Barça a barajar la incorporación de un delantero que sirva de recambio a Luis Suárez. «Tenemos que valorarlo, está claro que con la salida de Munir tenemos ahí un espacio», ha reconocido Valverde. «El mercado está abierto y vamos a ver si se puede incorporar algún jugador, está también los condicionantes económicos y ya veremos si viene alguien o no», ha remarcado.

Preguntado por un eventual interés por Álvaro Morata, que no está contando con minutos en el Chelsea, Valverde ha tirado de ironía tras haber contestado poco antes a una nueva pregunta por un posible retorno de Neymar al Barça. «Te puedo hablar en los mismos términos que he comentado lo de Neymar: ¿lo repito? Pues eso, un gran jugador, que está en otro equipo, etc etc, que respetamos mucho al jugador y al club en el que está, bla, bla, bla», ha bromeado.