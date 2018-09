Selección Alba no entiende verse fuera pero promete dar su mejor versión Jordi Alba, durante una entrevista. / TVE El lateral, la ausencia más polémica de la lista de España ante Inglaterra y Croacia, recuerda que está «en un momento muy bueno» R.C. Viernes, 7 septiembre 2018, 18:31

Su ausencia ha sido la más comentada en la primera lista de Luis Enrique y quizá por eso llamó la atención que Jordi Alba estuviese en Sevilla en este parón internacional con Marc Bartra, su excompañero y otro de los posibles que no ha entrado en la primera citación del técnico asturiano con La Roja. Desde la ciudad hispalense, donde se encuentra pasando unos días de descanso, el lateral concedió una entrevista a Televisión Española en la que ha comentó su ausencia en la selección y también su futuro en el Barcelona.

«Me hubiera gustado ir a la selección pero no puedo gustar a todos. Son decisiones que los entrenadores toman y, te gusten más o menos, hay que aceptarlas. Intentaré dar mi mejor versión en mi club y en la selección, si voy. Deseo regresar», dijo, sin querer confirmar si dio a Luis Rubiales una opinión favorable a la contratación de Luis Enrique cuando el presidente sondeó a los futbolistas tras la destitución de Julen Lopetegui en Rusia.

Lo que sí tiene claro Alba, que el pasado domingo tendió la mano al que fuera su entrenador negando haberle criticado, es que siente estar en un gran momento de forma. «En 2014 empecé a tener lesiones y visité a la dietista del club, que me dio unos consejos que me han ido muy bien (entre los que están no comer con bebidas carbónicas, algo habitual hasta entonces). He mejorado muchísimo con los años. Estoy en un momento muy bueno en mi vida y en el fútbol, en un momento de madurez muy bueno. No es fácil jugar en el Barça», recordó ahora que está brillando con Ernesto Valverde en el banquillo. Además, quiso dejar claro: «Mi intención es quedarme en el Barça toda mi vida. Ojalá pueda retirarme en el Barça». Estas palabras llegan después de una inminente reunión de sus agentes con el club azulgrana para analizar una actualización del acuerdo actual, que se acaba en 2020.