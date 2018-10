Selección Jonny Otto se incorpora más tarde tras ser padre Jonny Otto durante el partido ante el Manchester United / EFE El lateral del Wolverhampton no participó en la sesión a puerta abierta y será este martes cuando se sume al grupo RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Las Rozas (Madrid) Lunes, 8 octubre 2018, 19:25

Dicen que un hijo viene con un pan bajo el brazo. A Jonny Otto, cedido por el Atlético al Wolverhampton inglés, la convocatoria de la selección absoluta, seguramente su mayor hito como deportista, le llegó apenas dos días antes de una de la mejores noticias de su vida personal: la paternidad. El gallego fue padre a los 24 años de su primer bebé y por ello no se incorporó con el resto del grupo a la concentración este lunes. La Federación Española de Fútbol (FEF) le concedió 24 horas extras, por lo que se espera que su primer entrenamiento con la absoluta sea este martes a partir de las 10:00 horas, que ya será a puerta cerrada a diferencia del primero, habitualmente abierto a medios y aficionados. Curiosamente, Jonny fue en su día ya citado entre un grupo de jóvenes promesas por Vicente del Bosque, para la preparación de la Eurocopa 2016, aunque no pudo entrenarse con la absoluta por motivos personales. Por ello está deseando ponerse a las órdenes de Luis Enrique, al que conoce de su etapa en el Celta.

El pasado jueves, cuando el seleccionador anunció la lista, le cuestionaron por una supuesta ausencia de laterales diestros, pese a la presencia de César Azpilicueta y Jonny Otto. «Azpilicueta habitualmente juega de lateral derecho en el Chelsea. Y Jonny Otto es diestro y juega asiduamente en la izquierda, pero puede jugar perfectamente en la derecha como ya hizo en el Celta cuando no estaba Hugo Mallo. Y me pudo inventar lo que quiera. Estos son mis escogidos. Por eso he elegido a estos jugadores», apuntó el asturiano. Habrá que ver si el polivalente defensa gallego se estrena ante Gales o Inglaterra, partido para el que parece tener más opciones el capitán del Chelsea, y puede dedicarle el debut a su vástago.