«El Amorebieta debe ser el punto de inflexión»

JOSÉ COMPOSTIZO

Jueves, 20 septiembre 2018, 07:23

Mejorar, mejorar y mejorar. Es lo que tiene metido en la cabeza Luis Alberto. El defensa de la Gimnástica no piensa en otra cosa. Y su forma de expresarse sirve para apoyar lo hecho hasta ahora por el equipo blanquiazul. Pero lo que el zaguero no esconde es su «preocupación» por el arranque liguero firmado por el conjunto de la ribera del Besaya, pero mira al futuro con «optimismo» y confía en que el choque del domingo ante el Amorebieta suponga «un punto de inflexión» para la marcha del equipo.

El central blanquiazul reconoce que en el vestuario se respira cierto nerviosismo por los resultados cosechados hasta el momento. «Preocupado siempre estás. Partimos siempre de la base de querer hacer las cosas bien y creo que estamos en franca mejoría, pero todo lo condiciona el resultado. Y las victorias no están llegando, lo que hace que entres en un estado de ansiedad». A pesar de ello, el pesimismo no encuentra hueco para instalarse en una Gimnástica a la que, de momento, no están acompañando los resultados, pero sí las buenas sensaciones.

Un choque contra el equipo más goleado de la categoría El Amorebieta, que visita el domingo El Malecón, tiene junto al Durango y al Rápido de Bouzas, el triste honor de ser los equipos más goleados de los ochenta que forman la Segunda B. Hasta la fecha el cuadro vasco ha recibido nueve tantos en las cuatro jornadas de Liga disputadas –cuatro en Urritxe y cinco como visitante–, algo de más de dos por partido, una baza que intentarán aprovechar los jugadores de Pablo Lago. Según las estadísticas, el conjunto que dirige Iñigo Vélez ha recibido cinco de los nueve goles en la primera parte, y los cuatro que encajó en la segunda sirvieron para aumentar la diferencia en el marcador del equipo contrario. Tan solo uno de los encajados en el segunda parte –frente al Tudelano–, cuando el cuadro vasco llevaba ventaja en el marcador, sirvió para no poder conseguir la primera victoria de la temporada, ya que el resultado final fue de empate a uno. Desde que el Amorebieta ascendió a Segunda B en 2012, nunca había recibido tantos goles en las cuatro primeras jornadas, tan solo se acercan a estos resultados en el curso 2014-15, donde vio perforada su portería, en ocho ocasiones. Aunque esto acaba de empezar, la derrota más abultada que ha recibido el equipo vasco fue en la segunda jornada en su propio terreno de juego frente al Real Unión, donde cayó por 0-3. Lejos de su campo ha perdido los dos encuentros que ha disputado, el primero ante el Calahorra 2-0 y el segundo frente al Athletic B 3-1. El único punto que actualmente tiene en su casillero lo consiguió el pasado domingo frente al Tudelano 1-1.

Luis Alberto asegura, en cuanto al comportamiento del equipo de Pablo Lago, que «está basando ahora mismo su juego en intentar encontrar esa solidez defensiva y a partir de ahí crecer desde atrás, desde mantener la portería a cero y de las ocasiones que creemos, aunque ahora sean pocas, intentar finalizar algunas, pero el tema de crear ocasiones o no es hecho no sólo de la faceta ofensiva, sino de todo el equipo. Basamos nuestro juego en el aspecto defensivo, en no encajar, en ser sólidos defensivamente y a partir de ahí ir creciendo».

Además, el defensa del conjunto de la ribera del Besaya, tiene claro que el equipo sabe lo que quiere y no va a rendirse en su empeño hasta conseguir el objetivo: la permanencia en Segunda B. «Esta es la línea a seguir, afirma el zaguero antes de confesar: «Hay que seguir mejorando cosas, pero el trabajo y la entrega hay que mantenerlos. Cabeza arriba y ser positivos».

Y es que a pesar de tener tan solo dos puntos en el casillero y ocupar puestos de descenso, el vestuario sigue animado y confía en que los resultados llegarán. Así lo entiende el central, que asegura que el equipo «está bastante motivado, enchufado y sobre todo con mucha hambre para conseguir los tres puntos y salir del puesto en el que nos encontramos, porque es lo que necesitamos y para lo que estamos trabajando».

Los goles llegarán

Luis Alberto no cree que el problema del equipo sea su falta de gol. «No debemos preocuparnos, porque estamos llegando bien y teniendo ocasiones. El domingo, por ejemplo tuvimos tantas opciones como el Vitoria. Me preocuparía más si no llegáramos. Tenemos cosas que mejorar, dos goles en cuatro partidos es un balance pobre, pero vamos a más y el domingo en El Malecón hicimos un buen partido». Recuerda que «en Tudela salimos a ganar, pero cuando el rival tenía muchas dudas, llegó la jugada del segundo gol tras el error nuestro, que nos hizo daño».

Los de Pablo Lago se ejercitaron ayer en El Malecón, donde se disputará este domingo el quinto partido de Liga ante el Amorebieta. Una nueva oportunidad para lograr esa primera victoria. «Los resultados no nos están acompañando, pero nos quedamos con la intensidad», dice Luis Alberto. «Este domingo toca ganar sí o sí. Para ello trabajamos. Para dar el máximo en el partido y que los tres puntos se queden en casa».

Peón, de dos a cuatro semanas de baja El portero Adrián Peón estará entre dos y cuatro semanas de baja después de que la resonancia magnética a la que fue sometido hayan determinado que sufre un edma óseo en la cadera. Hasta ahora suplente de Álex Ruiz, su puesto en el banquillo blanquiazul lo ocupará mientras se alargue su ausencia el guardameta juvenil del club blanquiazul Álvaro González, que ya defendió la portería del primer equipo en dos encuentros de la pasada temporada, todavía en Tercera División.

El técnico del conjunto de la ribera del Besaya ya ha trasladado a sus jugadores un mensaje claro esta semana, así lo reconocía el defensa: «Nos ha dicho que por llamarse Amorebieta y no Athletic B no nos tenemos que confiar. Debemos ir con cualquier equipo al máximo, se llame como se llame. A partir de ahí, nos ha comentado que tiene una plantilla amplia, con buenos fichajes y buenos jugadores, y que será un partido en el que tenemos que estar concentrados durante los noventa minutos».

Luis Alberto reconoce que la Gimnástica afrontará el envite del domingo con la «tensión propia de un equipo al que se le está resistiendo la victoria». «Estamos trabajando bien durante la semana y seguimos apostando y creyendo en lo que estamos haciendo. Esperemos que el choque contra el Amorebieta suponga un punto de inflexión que nos permita sacar los tres puntos y refuerce el trabajo que estamos realizando».