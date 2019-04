Fútbol | Gimnástica La Gimnástica alineará dos puntas para frenar al Racing Los jugadores de la Gimnástica preparan el derbi ante el Racing en El Malecón. / Luis Palomeque Mori tiene claro que para vencer al líder del grupo el equipo ha de ser atrevido y por eso medita combinar solidez defensiva y cierta soltura en ataque JOSÉ COMPOSTIZO Torrelavega Viernes, 12 abril 2019, 07:54

Cuando no queda tiempo para especular, lo mejor es cargar con todo. Dani Mori es consciente de lo mucho que se juega la Gimnástica el domingo ante el Racing y medita disputar el derbi con dos delanteros. El conjunto blanquiazul ha cambiado a lo largo de la temporada en numerosas ocasiones el enfoque para competir en los partidos, pero desde la llegada de Mori en febrero siempre ha sido conservando su idea futbolística, basada en una solidez defensiva que le permita tener cierta soltura en zonas ofensivas.

Aún así, el técnico asturiano no se cansa de repetir en rueda de prensa que no tiene un sistema de juego establecido sino que, dependiendo de los jugadores con los que cuenta, sale con una formación u otra. Atendiendo a esto, ahora mismo Mori tiene a Primo, Leandro y Giovanni como delanteros puros, por eso se plantea salir con dos puntas de inicio.

Es por ello, que el entrenador blanquiazul valora la mejoría del equipo en los encuentros disputados en El Malecón -Leioa, Real Sociedad B, Oviedo B y Arenas-, cuando juega con dos delanteros. La diferencia está en que el próximo rival es el Racing -líder del grupo-, que tan solo ha perdido tres encuentros lejos de El Sardinero y ha encajado 12 goles en los 16 encuentros que ha disputado lejos de su estadio. El día de su debut en el banquillo del conjunto de Mies de Vega, el técnico dispuso por primera vez alinear juntos a Nacho Rodríguez y a Primo, recuperó a Alberto Gómez del baúl del olvido y formó una defensa de cuatro. La revolución triunfó y marcó un punto de inflexión en el rendimiento del equipo, ya que desde que tomó esa decisión aún no conoce la derrota en su terreno de juego.

A seis jornadas para el final de la competición, no es tiempo de revoluciones. No la habrá. Aunque sí algún retoque significativo en la medular ya que no podrá contar con Rubén Palazuelos para alumbrar el camino hacia la portería rival, pero tendrá a su disposición a Alberto Gómez, que ya cumplió los dos partidos que le fueron impuestos por el Comité de Competición. Por lo tanto, donde no habrá cambios será en la portería ni tampoco en la defensa respecto al equipo que empató con el Izarra la semana pasada. Mori está plenamente satisfecho del rendimiento defensivo de los cuatro jugadores que más cerca están de Álex Ruiz. Fer volverá a ocupar el lateral derecho, con Ramiro y Cristian como pareja de centrales y con el capitán Fermín como defensa izquierdo. Por delante, repetirá Cusi.

A partir de aquí, comienzan las novedades. Tras la sanción de Palazuelos, será probablemente Luis Alberto -que volverá a su posición natural-, el que más opciones tiene de formar el doble pivote con Cusi. Otra de las principales incógnitas es el tema de las bandas. Mori no quiere renunciar a Alberto Gómez en el equipo titular, ya que lo considera el futbolista idóneo para servir balones a los delanteros. No obstante, el de Cayón sí podría verse obligado a bascular un poco hacia una de las bandas para tapar las subidas del lateral en vez de formar un triángulo en el centro del campo con los dos pivotes defensivos.