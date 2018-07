Fútbol | Segunda B Una Gimnástica «muy implicada» La plantilla comenzó la pretemporada el jueves y hasta el momento sólo ha efectuado tres sesiones de entrenamiento. / Luis Palomeque La plantilla arranca la pretemporada «con ganas de demostrar al entrenador que merecen un puesto» en el equipo, explica Chalana ADELA SANZ Torrelavega Lunes, 23 julio 2018, 07:39

Tres sesiones de entrenamiento les han bastado a los jugadores de la Gimnástica para demostrar que las vacaciones quedaron atrás y que no van a esperar ni un minuto para demostrar a Pablo Lago que no se lo van a poner nada fácil para confeccionar el once tipo blanquiazul para Segunda B.

Una plantilla «muy enchufada» y «con muchas ganas de demostrar al entrenador que merecen un puesto», explica Carlos Bolado 'Chalana', secretario técnico del club. Con su pasado como jugador de fútbol, el máximo responsable del área deportiva sabe perfectamente que la base de toda pretemporada es el trabajo que deberá mostrarse posteriormente sobre el césped cuando comience la competición. Carreras por La Viesca y sesiones de preparación en el campo número dos de El Malecón constituyeron el plan de la primera toma de contacto del vestuario blanquiazul que «ha comenzado con muchas ganas y muy implicado con el proyecto», añade Chalana sobre la plantilla que se ha encargado de diseñar.

Tras este primer contacto, el trabajo duro volverá hoy. Esta semana la Gimnástica sólo tiene programado descansar el domingo y encara seis días en los que tienen dos encuentros amistosos -un cuadragular y un choque ante el Oviedo- que les permitirán medirse a sus primeros rivales esta pretemporada y comenzar a probar las nuevas propuestas que el técnico asturiano prepara para encajar las piezas del puzzle que es la nueva plantilla.

Los blanquiazules regresan hoy a los entrenamientos en una semana cargada de compromisos

Debut en Galizano

El V Torneo Memorial Manolo Preciado será el momento en el que los blanquiazules se enfrenten durante 45 minutos al Ribamontán al Mar en el cuadrangular que honrará la memoria de técnico cántabro. Quien gane pasará a la final y se enfrentará al Racing B o a la Cultural Leonesa, que se medirán en la otra semifinal. Los equipos que no jueguen la final se enfrentarán en un duelo por el tercer o cuarto puesto. En La Baceñuela la tarde invitará disfrutar del fútbol por una entrada única de 10 euros. Los niños accederán gratis y los jóvenes de 12 a 18 años pagarán tres euros.

Este torneo supondrá la primera ocasión con la que contarán los integrantes del plantel blanquiazul para demostrar que están asimilando los conceptos trabajados en los entrenamientos. Pese a todo, y aunque Pablo Lago y su cuerpo técnico puedan extraer sus primeros análisis, es pronto todavía para sacar conclusiones definitivas. Apenas ha dado tiempo a tomar el primer contacto y queda mucho trabajo por delante tanto en el apartado físico como el técnico y el táctico.

Durante estas primeras sesiones de entrenamiento lo que sí ha podido hacer el entrenador asturiano es conocer sobre el césped a las nuevas incorporaciones. A medida que vayan pasando los días y pese a que la mayor parte del trabajo que se está llevando a cabo es de acondicionamiento físico, habrá ocasión de evaluar más de cerca el rendimiento, las habilidades, virtudes y puntos fuertes de cada uno de ellos.

El trabajo en los entrenos y la participación en partidos amistosos serán los elementos que al final servirán para extraer y condensar la receta mágica, la piedra filosofal sobre la que se asentará gran parte del rendimiento que ofrecerá este equipo en Segunda B. Todo acaba de empezar y es el momento de la ilusión y de la esperanza.