Sobarzo, flamante campeón de Copa, se aferra a sus opciones de permanencia. La última jornada de la División de Honor decide el subcampeonato entre Los Remedios y Roper y el puesto de descenso que queda, con Pontejos un punto por encima de Sobarzo MARCO GARCÍA VIDART Santander Sábado, 11 agosto 2018, 08:12

Entre las ocho y media y las nueve de la noche, entre las doce peñas de la División de Honor, habrá dos alegrías y una gran pena. Un jolgorio, quizá el menor de todos, será el que provenga de la bolera de El Parque en Maliaño. Puertas Roper y Los Remedios se juegan allí el subcampeonato de Liga. Ser el primero del resto tras el título conseguido el pasado 26 de julio por Peñacastillo Anievas Mayba. La gran fiesta será en Cerrazo o en Sobarzo. Porque Pontejos Nereo Hermanos o los de Penagos se quedarán en la División de Honor. Pero también en uno de esos corros se vivirá una gran pena. Que una peña se quede en la máxima categoría implicará que la otra baje a Primera.

Con la jornada en horario unificado (19.00 horas), el drama del descenso y la permanencia se vivirá en dos corros. Pontejos Nereo Hermanos, antepenúltimo, visita a una J. Cuesta -séptima- sin más que hacer que brindar a su afición la despedida a una muy buena temporada. Los de Marina de Cudeyo aventajan en un punto a Sobarzo y las cuentas están claras. Si gana Pontejos, se queda en División de Honor. Aunque la peña capitaneada por Francisco Javier Puente deberá aumentar sus prestaciones respecto al último tramo de Liga. En los últimos cinco encuentros, Pontejos Nereo Hermanos tan solo ha sacado un empate, de forma sorpresiva en Las Callejas, ante Peñacastillo. Eso fue en la jornada 22.

Así están las clasificaciones de División de Honor y Primera categoría.

Esa mala dinámica en la que llevan inmersos los de Marina de Cudeyo ha llenado de optimismo a Sobarzo, que a las 19.00 horas recibe en La Tapia a una Comillas que antes de que arranque la jornada ocupa una gran sexta plaza en la Liga. Porque los de Penagos están en el punto contrario. Tres victorias, un empate y una derrota es el balance de sus cinco últimos envites. Y además, vienen de ganar este martes su primera Copa Presidente. «Yo creo que si ganamos nosotros, nos salvamos», señalaba tras ganar la Copa el presidente de la peña de Sobarzo, Luis Fernando Gandarillas. En La Tapia será tarde de móviles, porque saben que aunque ganen, no dependen de ellos mismos. En La Tapia respetarán la tradición de una parrillada para socios y amigos de la peña para despedir la temporada tras el partido. Tocará celebrar la Copa del pasado martes, con algo más. Si es un descenso, la celebración será más amarga. Si es una permanencia, ya han avisado de que la fiesta será histórica.

Sobarzo llega a la cita en un gran momento, lo contrario que Pontejos, en mala dinámica

Duelo por el subcampeonato

Si el descenso y la permanencia se vislumbrarán en dos corros, en uno solo se jugará el subcampeonato. El calendario y la clasificación han querido que Puertas Roper y Los Remedios diriman hoy en El Parque el segundo puesto de la Liga. Los de Muslera son, antes del inicio del choque, los propietarios de ese subcampeonato, ya que aventajan en un punto a los de Maliaño. La modesta peña de Guarnizo, la gran revelación de esta campaña, tiene ante sí la oportunidad histórica de firmar un subcampeonato con el que ni se atrevía a soñar en el inicio del curso allá por el 25 de marzo. Una victoria o un empate le vale para conseguirlo.

La jornada de hoy en ambas divisiones y los resultados de la máxima categoría.

Enfrente de los astillerenses estará una Puertas Roper que, al igual que hizo en la temporada anterior, llega a la última jornada con opciones de ser segunda. Esta vez no hay que mirar lo que suceda en otras boleras, ya que a los camargueses les basta con derrotar a Los Remedios para finalizar como el primero del resto de los once equipos. Pero es el único resultado que le vale. Lo que no sea una victoria le entregará a Los Remedios el subcampeonato de División de Honor.