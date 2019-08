Remo Astillero logra su noveno Regional Los remeros de Astillero celebran su noveno entorchado consecutivo en el Campeonato de Cantabria. / Juanjo Santamaría Los azules no ceden y se imponen en Castro Urdiales, mientras que Pedreña es segundo y Camargo logra el tercer puesto RAFA GONZÁLEZ Castro Urdiales Jueves, 1 agosto 2019, 07:29

Astillero cumplió con el pronostico y se impuso en el LXII Campeonato Regional de traineras 2019 que se disputó ayer en aguas de Brazomar, en Castro Urdiales. Los azules sumaron su noveno título consecutivo en una regata en la que tuvieron a Pedreña como máxima opositora durante todo el recorrido, aunque en la meta los pedreñeros se quedaron a solo once segundos. Pero no sólo hubo interés en esa pugna por el primer puesto. La tercera plaza también contó con protagonistas que buscaban las medallas de bronce. El que mejor parado salió fue Camargo, que bogando en la primera de las series logró un tiempo que Castro-Santullán no pudo mejorar y se quedó a dos segundos del podio.

La competición se celebró con una buena afluencia de aficionados al muelle de Don Luis, en el que dominaba el color rojo de los seguidores de 'La Marinera'. El campo de regateo presentó unas condiciones duras para los bogadores, con olas que propiciaban muchos botes en los largos impares proa a la ola y que en los pares facilitó algunas empopadas que los patrones más hábiles supieron aprovechar.

Primera tanda Carmargo 22.14.31 AN. Castro 23.59.07

Segunda tanda Pedreña 22.04.40 IRC Santoña 22.28.84 Castreña 22.16.60 Astillero 21.53.71

Clasificación general Astillero 21.53.71 Pedreña 22.04.40 Carmargo 22.14.31 Castreña 22.16.60 IRC Santoña 22.28.84 AN. Castro 23.59.07

La tanda de los favoritos contó con Pedreña por la baliza uno, IRC Santoña por la dos, Castro-Santullán por la tres y Astillero por la cuatro. Una buena puesta en escena por parte de los cuatro barcos propició que la igualdad no se rompiese durante el primer largo. Eso se puso de manifiesto en la primera de las ciabogas, ya que los primeros en cruzar su embarcación fueron los pedreñeros, con Kevin Ruiz de patrón. La ventaja sobre los de la 'San José XV' fue de dos segundos, cinco a 'La Marinera' y siete a la 'Virgen del Puerto' santoñesa, con Fernando Palacio con el remo de gobernar.

«Estamos muy satisfechos del título conseguido. Ha sido una regata difícil, ya que por nuestra calle en los largos impares nos golpeaba mucho la mar y nos sacaba de remada, pero en los pares hemos cogido algunas empopadas que nos han asegurado la primera posición. Pedreña ha hecho una buena regata y nos ha exigido mucho. Creo que el campo de regateo estaba duro para todos los participantes» David Pérez Iglesias | Remero de Astillero

En la salida de esta primera ciaboga el barco de los azules comenzó a cimentar su triunfo con el castreño Santiago López García de Vicuña, conocedor del campeo de regateo como pocos, como patrón. Supo coger el rumbo adecuado, al tiempo que algunas empopadas les sirvieron para meter su proa por delante de la 'Pedreñera' y llegar a la segunda maniobra con nueve segundos de ventaja.

De cara a la tercera plaza, Castro Santullán e IRC Santoña mantuvieron una dura pugna contra el cronómetro por mejorar los tiempos parciales de Camargo, que había remado en la tanda anterior. En el ecuador de la regata los tiempos eran favorables a los camargueses, con dos segundos sobre los rojillos y seis respecto a los santoñeses.

En el tercer largo los de Kevin Ruiz tuvieron un buen rendimiento proa a la ola y en la tercera ciaboga redujeron a cuatro segundos su desventaja con los astillerenses, para dejar pendiente el desenlace final para el último largo.

«Ha sido una regata bonita, hemos salió a competir y creo que lo hemos logrado, por ello debemos de sentirnos satisfechos. No hemos podido ganar porque ha habido otro barco que ha sido más rápido. Astillero está en una categoría superior y lo ha demostrado, pero nuestros remeros han dado la cara y en los largos hacia las balizas exteriores hemos remado muy bien. Quizá la calle no ha sido propicia» Calixto Presmanes | Presidente de Pedreña

'La Marinera' se mantenía firme en la tercera plaza de la serie, pero la última maniobra tampoco le valía para afrontar con garantías el último tramo y lograr la medalla de bronce. IRC Santoña, sin estar del todo descartado, cedió ocho segundos y lo tenía más complicado. En el último tramo se repitió la historia del segundo, ya que la 'San José XV' navegó mejor y aprovechó algunas olas que le volvieron a situar como proa de regata y llegar a meta con nueve segundos de ventaja sobre la 'Pedreñera', que por la calle uno parecía encontrarse más limitada para aprovechar las empopadas antes de llegar al abrigo del interior del campo de regatas.

Con las dos primeras plazas adjudicadas el interés se centró por parte de los aficionados en saber si 'La Marinera' era capaz de mejorar el tiempo de Camargo. Una última empopada de los castreños les acercó a su objetivo, pero no fue suficiente y se quedaron a dos segundos del bronce.