García y Trevilla reinan en Cantabria Luis Palomeque Los dos corredores se hacen con el Campeonato de Cantabria de ciclocrossde Torrelavega en categoría élite masculina y femenina, respectivamente LEILA BENSGHAIYAR Sábado, 17 noviembre 2018, 22:16

Ayer el barro no fue el protagonista, como suele ser habitual en los circuitos de ciclocross. Al contrario. El recorrido, con 3.200 metros de cuerda, estaba completamente seco. Tanto que los casi 400 participantes del Ciclocross de Torrelavega echaron en falta el chocolate que suele caracterizar esta prueba y que el año pasado la convirtió en un lodazal que obligó a los ciclistas a librar un auténtica pelea en el barro. En esta edición, una de las más multitudinarias, y que a su vez era Campeonato de Cantabria, ni Adrián García ni Sandra Trevilla se vieron en esa tesitura. Ambos se alzaron ayer con el Regional élite masculino y femenino, respectivamente, y cumplieron con todos los pronósticos que les postulaban como favoritos en toda las quinielas. El ganador del ciclocross fue el vasco Aitor Hernández.

La ausencia de algunos de los gallos de esta modalidad como Kevin Suárez o Ismael Esteban facilitó mucho las cosas a Adrián García. El corredor de Ginestar paró el reloj en 1.01.27 y logró sellar su victoria en el Regional, seguido por Ramón Liaño, del Gelmon Bike, que cruzó la línea de meta diez segundos después con un registro de 1.01.37. El podio lo completó Alejandro Iglesias, del Valle de Castañeda, que también era uno de los favoritos para lograr el primer puesto. El de Castañeda ya logró la plata el año pasado y de momento no se baja del podio. La victoria de Adrián García no pilló a nadie por sorpresa. Ya en las primeras vueltas el de Villanueva se posicionó y logró mantener el ritmo durante toda la competición. En lo que respecta al ciclocross de Torrelavega, la prueba fue un monólogo de Aitor Hernández. Era él contra el resto de participantes. Su superioridad quedó patente casi desde las primeras vueltas y la hizo valer para marcar un tiempo de 1.00.56.

En la categoría élite femenina Sandra Trevilla no tuvo rival. La corredora del Rio Miera era la gran favorita de la prueba y salvo desastre mayúsculo era de esperar que se alzase con el triunfo.Pero en un circuito, que aunque largo, rápido y técnico, ha discurrido sin incidentes ni averías, apenas había cabida para la sorpresa. El buen tiempo –quizá con demasiado calor– propició que los corredores pudieran completar el circuito sobre la bicicleta en todo momento, excepto en los tramos con escaleras. «Ha sido una buena carrera. No me esperaba ir tan bien, me he sorprendido hasta yo», explicaba Trevilla. Para la corredora ha sido una suerte de testeo de cara a la Copa del Mundo que se celebra en Koksijde, Bélgica, y en la que participará el próximo domingo.

«La he utilizado para probarme un poco e ir cogiendo ritmo porque la semana que viene subo a correr mi primera Copa del Mundo. Intentare hacerlo igual de bien, otra cosa es que me dejen», comentaba risueña. Y es que será la primera vez que Trevilla salga fuera de España para disputar una competición de ciclocross, por eso tiene «muchas ganas». Y además de ganas, Trevilla también le tiene respeto a la prueba. «Me están metiendo mucho miedo, porque es una de las Copas del Mundo más duras que hay en el calendario», aseguraba. Eso no la echa para atrás. Será un día para valientes, pero cuenta con los arrestos suficientes y a pesar de que sabe que «será duro porque competirán las mejores» cuenta con «un plus que no se tiene aquí. Al fin y al cabo estás corriendo con las mejores del mundo. Se trata de disfrutar y aprender», valora.

Para hacer frente al desafío Trevilla se ha preparado a conciencia. Cuando el próximo domingo llegue a Bélgica contará ya con muchas pedaladas en sus piernas. Después de ganar ayer en Torrevalega, hoy hace frente al Ciclocross de Colindres, en el que también parte como favorita. Y en el país belga tiene previsto correr otra carrera antes de la Copa del Mundo. «Así aprovecho un poco el viaje», comenta entre risas.

En categoría sub 23 masculina Saúl Calzada se hizo con el primer puesto del podio, seguido de Cristian Nuñez, al que sacó cinco minutos de diferencia. SergioTrueba se llevó el bronce por apenas tres segundos. Por su parte, en categoría sub 23 femenina sólo hubo dos participantes, Elena Barcenilla, que se llevó el oro, y Lidia Calva que quedó en segunda posición.