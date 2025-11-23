Jon Míguez regresa con una cómoda victoria en La Casilla

Aser Falagán Santander Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:42 Comenta Compartir

Una victoria holgada a los puntos frente al veterano púgil italiano Christian Danilo Guido marcó el regreso a los cuadrilátero de Jon Míguez después de ... catorce meses inactivo por sus problemas de espalda. Dicho de otro modo: el excapeón de España y aspirante al cinturón europeo del peso wélter está de vuelta. El castreño se impuso con comodidad en La Casilla en el combate que no solo marcaba su reentrada en la competición, sino que servía como prólogo a otros tres en los que se ponían en juego sendos cinturones. La bilbaína era solo una cita para estar de nuevo en el ring, y ahora Good Boy buscará nuevas citas en las que volver a progresar en la clasificación de su peso para optar de nuevo a algún campeonato.

«Ha sido un año duro. Vengo de operarme de una lesión de espalda. En enero iba a olvidarme del boxeo, pero me operé y gracias a Dios, a mi equipo, a mi familia, a mi mujer y a mi hijo estamos aquí», decía el cántabro profundamente emocionado aún sobre el ring tras su victoria. «¡Gracias y estamos de vuelta para quedarnos!» se despedía antes de agradecer también su presencia a su rival. En una magnífica velada celebrada en Blbao, Jon Fernández se proclamó campeón de Europa del peso superligero por abandono de su rival, Armando Casamonica. Además, Jokin García se impuso por KO al comienzo del tercer asalto al manchego Antonio Collado en su defensa del campeonato de España. Revalidó su título y logró también el WBA Iberoamericano del peso ligero en juego. Por último, Ander Amatriain se adjudicó ante Christian Ledesma el Campeonato Iberoamericano superligero.

