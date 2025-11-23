El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jon Míguez, en el momento de proclamarse suu victoria.
Boxeo

Jon Míguez regresa con una cómoda victoria en La Casilla

El castreño, visiblemente emocionado, agradece sobre el cuadrilátero el apoyo de su familia y equipo y confiesa que estuvo a punto de retirarse

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:42

Una victoria holgada a los puntos frente al veterano púgil italiano Christian Danilo Guido marcó el regreso a los cuadrilátero de Jon Míguez después de ... catorce meses inactivo por sus problemas de espalda. Dicho de otro modo: el excapeón de España y aspirante al cinturón europeo del peso wélter está de vuelta. El castreño se impuso con comodidad en La Casilla en el combate que no solo marcaba su reentrada en la competición, sino que servía como prólogo a otros tres en los que se ponían en juego sendos cinturones. La bilbaína era solo una cita para estar de nuevo en el ring, y ahora Good Boy buscará nuevas citas en las que volver a progresar en la clasificación de su peso para optar de nuevo a algún campeonato.

