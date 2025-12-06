Juan de Quintana, premio Juventud en la categoría de Deporte

M. Vidart / E. Press Santander Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:14 | Actualizado 16:22h. Comenta Compartir

El luchador de kickboxing Juan de Quintana (Cabezón de la Sal, 2000), fue distinguido en la categoría de deporte en los Premios Juventud que otorga el Gobierno de Cantabria, en los que ha galardonado a seis jóvenes de la región que han destacado en áreas, además del deporte, como el emprendimiento, arte y cultura, ciencia, compromiso social y sostenibilidad.

De Quintana, que se hizo con el título mundial en 2023 y con un doble título europeo en 2024, no pudo defender su cetro mundial hace pocos días en Abu Dabi, al haberse lesionado en una competición previa al Mundial.

«Gracias al deporte tengo la oportuniad de mejorar mi calidad de vida», señalaba el cabezonense en un vídeo que se realizó para la gala en la que se entregaron los premios.

Dirigidos a jóvenes de 14 a 35 años nacidos o empadronados en Cantabria, la finalidad de este certamen es destacar, reconocer y apoyar la trayectoria, el compromiso, la iniciativa o el esfuerzo de aquellos jóvenes que en sus respectivos ámbitos de actividad realizan un trabajo que repercute de forma positiva en el desarrollo de la juventud de Cantabria.

La consejera de Juventud, Begoña Gómez del Río, animó a los jóvenes a aprovechar las oportunidades que ofrece Cantabria para impulsar proyectos, desarrollar talento, transformar la sociedad y avanzar en la construcción de una comunidad autónoma que premia el esfuerzo y el compromiso de la juventud.

Además, ha señalado la necesidad de contar con los jóvenes para construir el futuro de la región. «Cantabria cree en vosotros, confía en vuestro talento, en vuestra energía y en vuestra forma de mirar el mundo», aseguró.