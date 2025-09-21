Xavier Zabaleta brilla en Heras

El Concurso Nacional de Saltos de categoría tres estrellas que se celebra en Heras puso ayer punto final con una intensa jornada en la que ... el experimentado jinete vasco Xavier Zabaleta se impuso en la prueba reina, el Gran Premio Banco Santander, con una altura de salto de 1.40 metros. Y aunque la mañana amaneció lluviosa, a medida que avanzaba el día el cielo se abrió para que la jornada discurriese con normalidad.

La competición arrancó con un podio completamente femenino. Fue en el Trofeo Neumáticos Hoznayo, una prueba de 1.10 metros y 44 binomios en liza. La amazona Sofía Azofra marcó el ritmo con un crono imbatible de 54,76 segundos. Más de seis segundos la separaron de Alicia Izquierdo, la segunda clasificada, mientras que el tercer cajón del podio fue para Anne López Peixoto.

Con la segunda prueba del día comenzaron las competiciones oficiales. El Trofeo Sumaser, con saltos de 1.20 metros acogió la participación de 57 binomios. El gran protagonista volvió a ser Gonzalo Menéndez, que firmó un recorrido veloz y preciso con Letaway de Sorribes, con el que paró el crono en 53,23 segundos y aventajó en casi cuatro segundos a Enara Cid. El podio lo cerró el jinete cántabro Nicolás Cobo, tercero con un tiempo de 61,46.

Ya por la tarde se disputó el Trofeo Cisternas Cobo (1,30 m) con 62 binomios. Una vez más, Gonzalo Menéndez volvió a demostrar su gran estado de forma, esta vez montando a Uthope de la Roque con el mejor tiempo una marca de 28,12. Le siguió de cerca la amazona cántabra Celia Cobo, que fue segunda, mientras que Luis Ceano-Vivas se llevó el tercer puesto.

El Gran Premio Banco Santander (1,40 m) La prueba reina del concurso contó con 40 participantes, de los que 12 lograron pasar al desempate. Xavier Zabaleta se impuso con autoridad con un brillante recorrido en 37,92 segundos. La amazona Irene Alonso ocupó la segunda plaza, mientras que el también vasco pero afincado en Cantabria, Iván Serrano, cerró el podio.

Pruebas complementarias

El concurso concluyó con las pruebas complementarias de 1, 0,80 y 0,50 metros, que reunieron 29, 19 y 7 binomios, respectivamente. Todas ellas sirvieron de colofón a un fin de semana de gran nivel competitivo en la séptima edición del 'Heras Autumn ShowJumping Banco Santander 2025', que despide tres intensas jornadas con un ambiente inmejorable y grandes protagonistas sobre la pista, consolidando al evento como una cita imprescindible en el calendario ecuestre nacional.