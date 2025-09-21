El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Xavier Zabaleta, durante la disputa de la prueba ANBE
Hípica

Xavier Zabaleta brilla en Heras

El jinete vasco se adjudica el Gran Premio Banco Santander en la última jornada del Concurso Nacional de Saltos

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:50

El Concurso Nacional de Saltos de categoría tres estrellas que se celebra en Heras puso ayer punto final con una intensa jornada en la que ... el experimentado jinete vasco Xavier Zabaleta se impuso en la prueba reina, el Gran Premio Banco Santander, con una altura de salto de 1.40 metros. Y aunque la mañana amaneció lluviosa, a medida que avanzaba el día el cielo se abrió para que la jornada discurriese con normalidad.

