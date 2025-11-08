Brian Uriarte estará hoy en su tercera parrilla del Mundial en Portimao

Brian Uriarte, que estrena en el circuito luso de Portimao su condición de campeón del mundo júnior, afronta en el Gran Premio de Portugal de ... este fin de semana su tercera experiencia en Moto3 tras su decimonoveno puesto en su debut en el Gran Premio de Australia y la novena plaza de Malasia, donde de no haberse salido en una curva hubiera estado incluso cerca del podio y consiguió en cualquier caso los primeros puntos de su carrera en la categoría.

Las primeras prácticas libres han dejado alguna pista, pero siempre condicionadas por la lluvia que hizo su aparición cuando aún restaba por completarse buena parte de la jornada, con todo por decidirse en la clasificatoria de hoy. Aun así, el cántabro consiguió estar entre los catorce pilotos que pasan directamente a la segunda ronda de clasificación en busca de un buen puesto en la parrilla de salida de un gran premio que en su tercera categoría arrancará a las 15.30 horas.

En la primera práctica libre hizo una mejor vuelta de 1.48.210, a 0.788 de Dennis Foggia (1.47.422) para concluir en la decimoséptima posición. Mejoró su puesto en la segunda, en la que con un registro ligeramente peor (1.47.926, a 0.870 de David Almansa) en una sesión en la que la lluvia obligó a los pilotos a retirarse antes de tiempo y en la que fue decimocuarto, lo que le sirvió para clasificarse directamente para la Q2, que arrancará hoy a las 14.10, sin tener que correr la primera clasificatoria.

Su primer objetivo, mejorar ese noveno puesto de Sepang en una recta final de temporada que en cualquier caso le está sirviendo como aprendizaje para el año que viene, cuando afrontará el calendario completo de Moto3 como piloto oficial del equipo del actual campeón del mundo.