El piloto cántabro Brian Uriarte celebra en el podio de Montmeló el título mundial. UAX
Motociclismo

Brian Uriarte estará hoy en su tercera parrilla del Mundial en Portimao

El piloto de Bezana tratará de mejorar la novena plaza que consiguió en el circuito de Sepang

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Brian Uriarte, que estrena en el circuito luso de Portimao su condición de campeón del mundo júnior, afronta en el Gran Premio de Portugal de ... este fin de semana su tercera experiencia en Moto3 tras su decimonoveno puesto en su debut en el Gran Premio de Australia y la novena plaza de Malasia, donde de no haberse salido en una curva hubiera estado incluso cerca del podio y consiguió en cualquier caso los primeros puntos de su carrera en la categoría.

