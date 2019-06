Jorge Lorenzo será baja en Assen tras su caída en los libres

Puig explica que Lorenzo podría estar recuperado para Brno

El español Alberto Puig, responsable deportivo del equipo Honda Racing Corporation (HRC) Repsol Honda, ha explicado que los médicos que han visto las imágenes de Jorge Lorenzo han dicho que con un corsé durante tres o cuatro semanas podría estar recuperado para Brno.

«El médico de Barcelona que ha visto las imágenes, nos ha dicho que cree que con un corsé durante tres o cuatro semanas puede estar preparado para Brno pero, lógicamente, para la semana que viene en Sachsenring no podrá estar», comentó Puig.

«No sabemos si es debido a la caída de Montmeló pero, resumiendo, Jorge tiene una fractura en la vértebra dorsal seis que dentro de que una vértebra es una vértebra, no es un dedo, es una cosa de una cierta gravedad, afortunadamente está en una zona muy protegida de la caja torácica y no había afectación a nivel neurológico», aclaró el responsable de HRC, quien no quiso confirmar si el piloto de Palma de Mallorca sería sustituido por el probador alemán Stefan Bradl en Sachsenring (Alemania).

«Podría estar Bradl en Alemania, pero la certeza tampoco la tengo, ha pasado esto hoy y tenemos que establecer un plan y ver qué es lo que se decide», reconoció Puig.