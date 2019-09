«Llevo toda la vida intentando ser campeón del Mundo y lo he conseguido» Raúl Gutiérrez, piloto de bike trial, acaba de proclamarse campeón del Mundo de esa modalidad deportiva B.C Sábado, 7 septiembre 2019, 08:02

Campoo ya puede presumir de tener un campeón del Mundo entre sus ciudadanos. Se trata de Raúl Gutiérrez, que ha logrado recientemente el Mundial de Bike Trial dentro de la categoría Senior. Se trata de una importante gesta para un deportista que ha estado veintitrés años en lo más alto de esta disciplina a nivel internacional y ha conseguido ocho subcampeonatos del Mundo.

-¿Qué ha supuesto para usted proclamarse Campeón del Mundo de Bike Trial?

-Pues hombre, después de veintitrés años te quitas un peso de encima. Llevo toda la vida soñando con ello, intentando ser campeón del Mundo, y por fin lo he conseguido. He entrenado cada día para ello, ya lo tenemos y ya no nos lo quita nadie.

-¿Cómo se desarrolló la prueba?

-Bien. Terminé muy contento el primer día porque llovió. El circuito estaba muy difícil y eso me beneficiaba. El primer día me fue muy bien y conseguí mucha ventaja. El segundo día estuve muy concentrado. Era un poco más fácil y eso supone que hay más gente que puede ir pasando. Me encontraba a tope y salió una carrera también casi perfecta. Hubo un poco menos de diferencia pero eso ya no importaba. Lo importante era quedar delante del que había quedado segundo en la otra prueba y lo logré.

-Lleva un total de 23 años compitiendo al máximo nivel. ¿Qué balance hace de su carrera?

-Igual suena mal que lo diga yo, pero mi balance es de diez. Estar tanto tiempo al máximo nivel, casi siempre haciendo pódiums,... Quitando los dos primeros Mundiales en los que participé, el resto he estado entre los cinco primeros. Mirándolo hacia atrás, hasta asusta. Ha supuesto mucho trabajo, pero también un poco de suerte porque he podido competir veintitrés años seguidos sin que me hayan lastrado las lesiones. Yo creo que es un logro histórico.

-¿Cómo se consigue mantenerse durante tanto tiempo entre los mejores del mundo en un deporte como el Bike trial?

-Al final es sencillo, es cuestión de trabajar. Si tienes un objetivo y luchas para conseguirlo, estás allí. A base de sacrificar otras cosas y sacrificarte tú se consiguen las cosas. Este es el secreto, un secreto que hoy en día, con la juventud de ahora, se ha perdido muchísimo. Me da pena porque, quizás no saben valorar algo como conseguir un título mundial. Realmente no valoran todo el trabajo que hay detrás y ellos nunca van a conseguir hacer algo así. Hablo por lo que veo en los chicos de mi escuela y en general de la juventud. Reinosa ya tiene un campeón del Mundo, por primera vez en la historia y esto ya no nos lo quita nadie.

-¿Ha sido más duro por tener que compatibilizarlo con su trabajo?

-Quizás es algo de lo que más asombre, porque no sería lo mismo si viviera holgadamente de este deporte. Entonces hubiera sido más fácil luchar por ello durante tantos años. Al final no deja de ser un hobbie, aunque compitiendo al nivel de un deportista profesional. No me da de comer, para ello tengo otro empleo, y esta es mi vida al salir de trabajar.

-¿En Reinosa ha creado la escuela de Bike Trial Raúl Gutiérrez, ¿Cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos cuatro años?

-Yo tenía entre ceja y ceja este proyecto hace tiempo. Hace cuatro años llegamos a un entendimiento buenísimo con el Ayuntamiento de Reinosa. Conseguimos tener un bike park impresionante, de los mejores de España y del Mundo, que cuidamos y mimamos al detalle. Tuvimos además la gran suerte de que, como fue funcionando bien, nos cedieron un espacio en el Ferial de Ganados para poder montar un pequeño parque para la escuela, para los días de invierno típicos de Reinosa, desde octubre hasta mayo. Lo tenemos súper bien montado todo e invito a cualquier persona que quiera probar a que se pase.

-Entre sus pupilos destaca Sara Hernández, dos veces ya campeona de España. ¿Cómo ha visto su evolución?

-Es una niña que podría conseguir lo que quisiera. De hecho con poco trabajo ya ha conseguid mucho. Si quisiera trabajar estoy seguro de que llegaría a ganar un Mundial o, al menos, a estar en un Top 3 luchando por el oro. Pero al final, la realidad está muy lejos de lo que a mí me gustaría. A estos chavales les ha tocado vivir una etapa de la vida en la cual se encuentran todo de cara, tienen de todo y no saben valorar las cosas. Las palabras esfuerzo, trabajo y dedicación no las entienden. Es una pena pero las cosas son así.

-Reinosa acogerá en el mes de octubre la décima edición del Indoor de Bike Trial. ¿Cómo se presenta la cita?

-Esta décima edición va a ser muy especial para Reinosa. Espero que sea todo un espectáculo.

-¿Es importante el contar con el apoyo de las instituciones?

-Sí, claro. Por mucho que uno quiera remar, si no va de la mano del Ayuntamiento y el Gobierno Regional, es imposible.