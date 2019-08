Motor Sordo brilla en la lluvia de Sarón Dani Sordo y Carlos del Barrio se pusieron al frente del Rally Cristian López en la primera de las especiales de ayer. :: juanjo santamaría El piloto cántabro del Mundial se impone en el Rally Cristian López, con Surhayen Pernía y Pablo Fernández en las otras dos plazas del podio FÉLIX ORTIZ SERRANO Santander Lunes, 12 agosto 2019, 07:26

Dani Sordo y Carlos del Barrio se adjudicaron ayer la décimo tercera edición del Rally Cristian López, tercera cita puntuable para el Campeonato de Cantabria de Rallies y que ha estado supervisada por la Real Federación Española de Automovilismo para obtener una plaza en el certamen nacional de la próxima temporada. Una decisión que se conocerá a finales de año, cuando el estamento nacional presente su calendario para 2020.

Ayer se disputaron seis especiales que la pareja mundialista afrontó con 12 segundos de desventaja con respecto a Surhayen Pernía y Alba Sánchez, líderes tras la primera etapa disputada el sábado. Una diferencia que Sordo se encargó de neutralizar en la primera especial, al colocarse en cabeza con 1,6 segundos respecto a Pernía, que no pudo hacer nada para impedir que Sordo le arrebatase la primera plaza. «Estaba claro que Dani nos recortaría la diferencia. Su nivel es altísimo y echarle carreras sería una locura», declaraba el de Cóbreces, que se dedicó el resto de la prueba a intentar que las diferencias fueran mínimas y a aprovechar para sacar conclusiones del coche de cara al Rally Blendio que se celebra en octubre, una cita donde una buena clasificación sí es su objetivo.

LA CLASIFICACIÓN PilotoTiempo 1. Sordo-Del Barrio 1 16:11.600 2. Pernía-Sánchez 1 17:16.500 3. Fernández-Gutiérrez 1 19:43.600 4. Fernández- Cid 1 19:57.700 5. Llarena-Fernández 1 20:15.800 6. Martínez-Soto 1 21:32.600 7. Tamés-Suárez1 22:08.500 8. Peña-Pérez 1 22:15.100 9. Paniceres-Álvarez 1 23:08.200

Sordo y Del Barrio se limitaron a completar todas las especiales marcando siempre el mejor tiempo y se permitió el lujo de ofrecer más de una cruzada espectacular a los muchos aficionados que, a pesar de la lluvia, acudieron a la prueba para ver al cántabro luchar contra el cronómetro en Cantabria después de muchos años sin hacerlo. «Ha sido una prueba espectacular, con unas especiales que me recordaron a la primera victoria que tuve en el Nacional en el Rally de Santander hace ya muchos años. Además, me he sentido muy arropado por los aficionados. Me voy muy contento de Sarón», declaró el piloto cántabro, que ya está pensando en su próxima cita del Mundial, el Rally de Alemania (22-25 de agosto).

Con Sordo y Pernía en las dos primeras plazas, la lucha se presentó en las siguientes posiciones. Logró acompañar en el podio a los dos pilotos de Hyundai Pablo Fernández, que aprovechó la tracción total de su Mitsubishi y realizó unos excelentes tiempos en las resbaladizas especiales disputadas ayer, al superar a Manuel Fernández con el Ford Fiesta R5 y a Efrén Llarena, que volvió a demostrar su alto nivel de pilotaje con el Peugeot 208 R2 con el que se jugará el título europeo la próxima semana en el Rally de Barúm.

Los otros ganadores

Dani Martínez, Alfredo Tamés, Dani Peña, Ángel Paniceres y Javier Gómez, ganador de la Challenge Rallycar, completaron las diez primeras posiciones. En el resto de clasificaciones, Francisco Gómez se impuso en la Copa Opel Corsa; Alberto Cadelo, en el Open Saxo Rally Cup; José Luis Aparicio, en la Copa AX y la Fedima 1.6; Javier García, en la Fedima 2.0; Ramiro Gómez, en el Desafío 205; Pablo Pacheco, en la Copa Propulsión; Iván Díez, en el Trofeo Júnior; Cristian González, en la Copa Turbo Dickens y los Clásicos de Velocidad y David Bustamante, en los Clásicos de Regularidad.