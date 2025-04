Más de 2.600 entradas vendidas para el partido ante el Castellón

El Racing ha jugado esta temporada 17 partidos en El Sardinero y en diez de ellos en sus gradas había más de 20.000 espectadores. ... Casualmente en el último como local, ante el Zaragoza, se superaron los 22.000 -en concreto, 22.007, la cifra más alta del curso-. Al cierre de las taquillas ayer se habían vendido ya más de 2.500 entradas para el duelo del próximo domingo ante el Castellón (16.15 horas), por lo que todo indica que la dinámica no cambia y que, de nuevo, el estadio colgará el cartel de no hay billetes. Durante el fin de semana se abrió el plazo de venta anticipada para los socios y se dispensaron 1.500. Se agotaron las de la Tribuna Norte, así como las destinadas a la zona para movilidad reducida. A continuación, ayer a las 10.00 horas, se abrió la venta para el público en general y más de 1.100 aficionados acudieron a su cita.

Ante Sporting de Gijón, Albacete, Elche, Levante y Tenerife, la asistencia a los Campos de Sport fue de entre 20.000 y 21.000 espectadores. Todavía se fue más allá en los duelos en casa contra Cádiz, Málaga, Mirandés y Burgos, donde las gradas registraron entre 21.000 y 22.000 seguidores.

Aún no se ha activado, pero podría producirse como ya ocurrió ante los maños, la posibilidad de que el club ponga en marcha la cesión de asiento por parte de los abonados. De esta manera, los socios que no vayan a acudir al partido ante el Castellón ponen a disposición del club y este de los aficionados su localidad. Con esta maniobra se le da una segunda oportunidad al asiento de ser ocupado; si el abonado no acude, su sitio puede ser utilizado por otro aficionado. El Racing solo habilita esta fórmula cuando intuye que el campo se va a llenar, como sucedió ante el Zaragoza y se vendieron 374. La iniciativa es buena para todos, ya que a los abonados se les descontará del carné del curso siguiente los partidos que hayan cedido su lugar.