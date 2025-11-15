Abierto por reformas

La interrumpida velocidad de crucero que José Alberto había enganchado en su pizarra tendrá que esperar una semana más. La ventana internacional está abierta, entra ... el viento Sur y ha vuelto a mover las piezas. Así que el míster tendrá que reconstruir de nuevo su alineación. La Segunda División no para y la hipertensión debe continuar.

Yvisita los Campos de Sport el Granada. Todo un Granada. Pero cuarto por la cola. En unas posiciones de descenso que no esperaba ni por asomo allá por el mes de junio, cuando quedaba apeado del play off de ascenso a Primera en El Sardinero. Pacheta y los suyos tratan de sacar la cabeza del agua e intentarán hacerlo en la playa que casi baña el Huerto del Francés.

A José Alberto, el virus FIFAle ha contagiado a cuatro futbolistas. Tres de ellos, muy, muy importantes. La ausencia de Plamen Andreev como portero suplente es un mal menor. Sin embargo, el equipo se queda sin un pulmón en el centro del campo –Peio Canales–, sin el ideólogo en la sala de máquinas –Gustavo Puerta– y sin su cañonero total –Jeremy–. Es verdad que la plantilla de esta temporada tiene bastante más fondo de armario que en anteriores cursos, pero tres ausencias importantes son demasiadas. A ellos se suma el lesionado Jorge Salinas.

Racing Granada Alineación probable

15 / 11 / 2025 | 21:00 horas Árbitro: Saúl Alís (Colegio Valenciano) VAR: David Gálvez (Colegio Madrileño)



Las frases «No me importa tanto el no recibir goles, sólo que el equipo juegue bien para ganar el máximo de partidos. Me preocupa hacer las cosas bien» José Alberto López Racing

«Si atacas mucho y metes goles hay momentos en los que te expones. El Racing mete mucho y encaja mucho;a ver si somos capaces de encontrarle los defectos» Pacheta Granada

Ahí entra la pizarra de José Alberto, que si en Las Palmas vio cómo tuvo que buscar reemplazo para Íñigo Vicente y Mantilla, ahora que recupera al vasco y al cántabro tiene que cambiar el paso por otro lado. En la medular, Maguette tendrá que coger los galones y esperar un compañero. O Íñigo Sainz-Maza, o Aldasoro o Sergio Martínez. El recién renovado canterano podría ser el primero de la lista, pero quizá, por características, el míster busque algo más de músculo, al menos para la primera parte del encuentro. Y entre los de perfil físico, el capitán anda con la flecha hacia arriba y se está ganando una oportunidad.

Eso para cubrir la ausencia de Gustavo Puerta. La de Peio Canales puede cambiar bastante la fisonomía del equipo. Podría entrar Sergio Martínez ahí, por qué no, pero ayer José Alberto ponía énfasis en los extremos del Granada. Tiene pinta de que meterá refuerzo para ayudar a Mario García. Navaja suiza Sangalli entraría en la banda izquierda y la mediapunta sería para Íñigo Vicente, con Andrés Martín en la otra banda.

Y en la delantera, la marcha de Jeremy con la selección de Ecuador ha abierto la puerta a sus competidores. Villalibre, por rodaje, parte con ventaja. Ypese a que las sensaciones no son las mejores, sus siete tantos son incontestables. Arana puede ir ganando minutos al crono en la segunda parte y, con sus características, aprovechar los huecos de una defensa más fatigada en la segunda mitad. Sea como sea, será una buena oportunidad para ambos de presentar credenciales en una lucha por el puesto que se presenta competida al máximo. Siempre, redundando en el beneficio del equipo.

Por lo demás, poca cosa. Lo único, que los goles de Las Palmas puedan tener algún tipo de consecuencia en la retaguardia. Es verdad que José Alberto no es míster de pasar facturitas a sus futbolistas, pero el rendimiento fue bajo y en el banquillo hay dos centrales de garantías a la espera. Puede ser momento para Javi Castro o Manu Hernando en lugar de un Facu González que tuvo que pasar dos días en observación tras el golpe en la cabeza sufrido en el estadio Gran Canaria. Eso sí, el uruguayo es el único zurdo de los zagueros.

Ay, la defensa

La defensa... Ay, la defensa. Esa línea que parecía haberse fortalecido semanas atrás y que en las islas hizo aguas más que nunca. El Racing tiene una nueva oportunidad esta noche para demostrar si la mejora sigue adelante y lo del domingo anterior fue un accidente o si, por el contrario, el equipo ha vuelto a los antiguos pecados.

Las ausencias, lógicamente, dificultan el cometido. Ypueden cambiar también el estilo de juego. Sin la capacidad de control de Gustavo Puerta en el centro del campo, el ataque racinguista vuelve a convertirse en terreno propicio para el vértigo. Más divertido, pero también más potente y peligroso si no se controla bien.

Pero bueno, con lo que sí contará el equipo verdiblanco es con el apoyo de los Campos de Sport. Si bien lo de los llenos técnicos se han mitigado en las últimas semanas, parece lejano el día en que no haya buen ambiente en los Campos de Sport. Siempre rondando los 20.000. Lástima la hora tardía... Es una batalla perdida.

Y si ven algo diferente en las camisetas verdiblancas, no se asusten. Será algo bueno. El equipo cántabro quiere visibilizar, donando los logotipos de sus patrocinadores, las enfermedades infantiles. Por Paula, por Carlos, por Candela, por Raúl... Ellos, y muchos más, también juegan esta noche.

Enfrente, un Granada más exigido por su mala situación de lo que aparenta desde fuera. Parecen calmadas las aguas en la ciudad nazarí, pero su equipo está muy lejos de su sitio entre los candidatos a todo y la situación puede explotar en cualquier momento. Una circunstancia que también debe aprovechar el Racing de José Alberto. ¿Cómo? Recuperando su mejor versión. Da igual si vistosa o sobria y práctica. La buena, la que gana partidos. Porque sí, esto es muy largo, pero todo lo que se vaya sumando ya nadie se lo podrá quitar.