Juanjo Sanrtamaría
Diario de un sufringuista

Accidentes en cadena

Un penalti más que discutible provoca el tercer tropiezo seguido de un equipo incapaz de sobreponerse a las adversidades

Javier Menéndez Llamazares

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

Durante muchos años, esta columna se llamó 'Aunque llueva o sople Sur', un homenaje o préstamo de un verso del himno del Racing. Y a ... pesar de que la canción oficial no es precisamente memorable, hay que reconocer que su letrista, un profesor de idiomas bastante particular llamado Francis Pardo, acertó de pleno al caracterizar el espíritu de una afición que no falla ni en las malas ni en las peores. Si no fallaba ni en Segunda B ni en Primera RFEF, como para perderse un partido ahora que han llegado los buenos tiempos. Quizás por eso resultó mucho más triste el accidente de tráfico que sufrió un aficionado en su moto ya casi llegando a los Campos de Sport. Eso, ir tan feliz a ver a tu equipo y terminar la tarde en una ambulancia, sí que es una desgracia, y no cualquier resultado deportivo. Ojalá no haya sido grave y el muchacho esté ya recuperado.

