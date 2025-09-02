El Añadido | Así queda el Racing tras cerrar el mercado
Marcos Menocal y Juan Ventayol repasan las dos incorporaciones que llegaron el último día y que completan la plantilla
Santander
Martes, 2 de septiembre 2025, 20:04
Secciones
Servicios
Destacamos
Santander
Martes, 2 de septiembre 2025, 20:04
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.