Andrés, Vicente y Arana: muchas llamadas pero ninguna oferta concreta

Mantener el bloque, con sus pilares más importantes, era el principal objetivo del director deportivo del Racing, Chema Aragón, durante el mercado de fichajes que ... quedó cerrado este lunes. Para, a partir de esos cimientos, dar un salto de calidad. Lo primero, se consiguió y lo segundo, a priori, parece que también, aunque tendrá que ser la pelota la que dé o quite razones.

El club, en esa movida última jornada de la ventana estival, recibió numerosas llamadas por los Andrés Martín, Íñigo Vicente o Juan Carlos Arana -por este último, pese a estar lesionado, incluso por encima de sus compañeros-. Sin embargo, no hubo propuestas serias, más allá de consultas y alguna cifra en forma de globo sonda. La absoluta negativa desde las oficinas de los Campos de Sport a negociar en cualquiera de los casos y el remitir a los interesados a las cláusulas de rescisión espantó a los interlocutores. Así pues, los futbolistas clave del proyecto se mantienen y ahora hace falta que los recién incorporados, a los que se espera hoy en Santander, suban el nivel, como ya están haciendo Asier Villalibre y Peio Canales.

Sí que estaba abierto a negociar el Racing, al menos para una cesión de Suleiman Camara, pero el futbolista no ha dado un paso adelante para salir dentro de las opciones que ha manejado tanto en Primera RFEF como en el fútbol portugués y el club, sin urgencia y ante un futbolista con un contrato largo, no tenía necesidad de rescindir el contrato, así que, avanzada la tarde y sin opciones claras, optó porque el hispano-gambiano permaneciese dentro de la plantilla como una pieza más para un José Alberto que no cuenta con él.