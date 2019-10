Fútbol Jon Ander ya tiene el alta médica y está a la espera del trámite federativo Jon Ander, durante un entrenamiento de esta semana. / Daniel Pedriza El delantero recibió ayer el visto bueno oficial del doctor Cruz, seis meses y medio después de ser operado, y el club agiliza la documentación aunque no es seguro que viaje a Huesca MARCOS MENOCAL Santander Viernes, 11 octubre 2019, 07:22

Jon Ander ya tiene más cerca el final del túnel. Seis meses y medio después de caer fulminado al suelo en La Albericia durante un entrenamiento ya tiene muy cerca su reaparición. Ayer, tras ser examinado por el doctor Cruz, el mismo cirujano que le operó de su rotura en el ligamento cruzado de la rodilla, confirmó el alta médica, trámite indispensable para poder ser tramitada su puesta en marcha en la Federación. De hecho, el club comenzó ayer a reunir la documentación necesaria para conseguir el alta federativa, último escalón para que el vasco esté disponible del todo para Iván Ania.

En principio no es nada fijo que pueda viajar mañana a Huesca con la expedición. La tramitación no está asegurada y dado que tan solo queda como día hábil para tales efectos la jornada de hoy, en el club no son del todo optimistas. En cualquier caso, si obtuviera ese último requisito, faltaría la decisión del entrenador para incluirle en la lista. Pase lo que pase, lo cierto es que el delantero está ya en la casilla de salida y el equipo le necesita.

Por otro lado, aún se desconoce el alcance de la lesión de Nkaka. El belga sufre una gran inflamación en su tobillo derecho y ayer no pudo someterse a una prueba pertinente para precisar el diagnóstico, aunque de ninguna manera viajará a Huesca. En cuanto al resto de la plantilla, tan solo Abraham Minero e Iván Crespo están descartados; a este último le queda un par de semanas para estar a disposición del cuerpo técnico. Una vez que reciba el OK de los médicos, pasará a ser el segundo portero y Lucas Díaz, fichado originalmente para ocupar un puesto en el filial, regresará a su lugar.

En cuanto a los planteamientos tácticos, Ania no desveló nada durante la semana y el entrenamiento de ayer fue a puerta cerrada. Todo indica que puedan regresar Kitoko, Figueras y Nuha, como novedades, además de Moi, ante la ausencia de Aitor Buñuel.