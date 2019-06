Los 32 del ascenso La plantilla posa tras el final del partido. / Javier Cotera Iván Ania ha dispuesto de una plantilla amplia, sobre todo para Segunda B ASER FALAGÁN Santander Lunes, 3 junio 2019, 18:17

En total han sido 31 los futbolistas de los que Iván Ania ha echado mano para devolver al Racing a Segunda División. A ellos se puede sumar al tercer portero, Pablo Galnares, fichado este año del Bezana y al que el club envió al filial para que se formara jugando competición oficial, y no quedándose sin convocar semana tras semana solo como tercer portero del equipo.

Algunos jugadores como Juanjo, César Díaz, Soberón y Rulo dejaron el equipo en el mercado de invierno. Otros como Redru, Mario Ortiz, Noguera y Barral llegaron a Santander en ese mismo mercado de invierno. Algunos como Jerín bajaron al filial y otros ascendieron desde el segundo equipo (Puras o Siverio) o el juvenil ( Tresaco), aunque los dos últimos son fichajes y no canteranos. Pero todos ellos son los futbolistas del ascenso. Desde Iván Crespo, que lo ha jugado todo excepto un partido en la jornada 37, destinado a foguear a Zárraga para que estuviera más preparado ante cualquier imponderable, hasta los que solo han tenido unos minutos en la competición oficial. Todos ellos han contribuido a su manera a que el Racing esté de nuevo en Segunda División después de un castigo de cuatro largos años. Eternos.

Muchos de ellos tienen contrato para la próxima temporada en un plantilla que de todos modos deberá reestructurarse para afrontar con garantías la competición en la división de plata. Más allá de ratios y límites salariales, el Racing tendrá ahora una limitación menos. Mientras que en Segunda B la plantilla se debe configurar con 22 futbolistas, en Segunda el límite es de 25. Además, entre esos 22 solo 16 pueden ser los denominados 'profesionales' (aunque profesionales pueden ser todos) y otros seis necesariamente sub 23.

En este caso, la larga plantilla ha estado motivada por los futbolistas con ficha del juvenil o el filial y por los cambios de invierno, cuando hasta cuatro futbolistas dejaron su lugar a otros cuatro profesionales fichados para reforzar el equipo de cara precisamente a esta fase de ascenso. Al final, todos los esfuerzos han sido válido y el tanto de Buñuel, uno de los muchos jugadores incorporados este verano, ha devuelto al Racing a la Liga de Fútbol Profesional. Para ellos también es una oportunidad inmejorable.

Iván Crespo | Portero El cerrojo

Salvo un partido en la jornada 37 para foguear a Zárraga lo ha jugado todo. Y con un extraordinario rendimiento. En un alarde de regularidad, su seguridad en la portería ha sido una de las claves para que el equipo fuera campeón, aparte de uno de los menos goleados de la categoría.

Jagoba Zárraga | Portero En su papel

Sin tener nada que ver, su llegada fue polémica al suponer la rescisión de RaúlDomínguez.Ha asumido con profesionalidad su papel de suplente en una plantilla en la que el hecho de ocupar una ficha sub 23 y no una profesional ha jugado a su favor. Solo disputó la jornada 37.

Pablo Galnares | Portero En el filial

A principio de temporada elRacing echó el guante a un portero, el del Bezana, que quería la Gimnástica, para reforzar el filial y asegurarse un tercer guardameta sólido por si hiviera falta echar mano de él. Nunca fue necesario.Crespo no ha cogido ni siquiera un resfriado.

Aitor Buñuel | Lateral Lo ha jugado casi todo

El verano pasado elOsasuna le dijo que no tenía sitiio para él en el primer equipo.El filial le quedaba pequeño y apostó por Santander, donde el joven lateral derecho navarro lo ha jugado casi todo(no tiene suplente) y a un gran nivel. Regular, sólido y gran defensor.

Julen Castañeda | Lateral Contrastes

Ha alternado muy buenas actuaciones con otras más discretas, pero la solidez defensiva del bloque le ha ayudado.Sufre con extremos rápidos. Cuando las bajas exigieron que se reconvirtiera en central respondió favorablemente, pero su posición es la de lateral.

Íñigo Sáinz de la Maza | Lateral Complemento

Como Siverio, debutó en la jornada 38 para evitar posibles sanciones de titulares.En ausencia de lateral derecho con ficha del primer equipo, es el único recambio natural para Buñuel, aunque IvánAnia ha optado en los partidos importantes por otras opciones.

Rulo Prieto | Lateral Inadaptado

Con experiencia en categorías superiores, llegó para ser titular o al menos tener un mano a mano conJulen, pero nunca se adaptó alRacing ni al grupo.Las lesiones también le lastraron y dejó el equipo en el mercado de invierno para hacer sitio a Redru, otro lateral fallido.

Carlos Redru | Lateral Fichaje inexplicable

Cedido por el Betis al Elche. allí no jugaba, de modo que lo cedió alRacing.En Santander tampoco ha funcionado.Debía disputar el puesto a Julen o incluso arrebatárselo, pero ha sido al contrario: le ha consolidado. No ha tenido una buena actuación,

Óscar Gil | Central Titular

Nunca ha sido el jugador del partido, pero jamás ha desentonado. Como curiosidad, un gol suyo dio el triunfo en el derbi contra la Gimnástica. Acompañante natural de Jordi Figueras por la derecha, cuando no ha estado el catalán ha jugado por la izquierda.Sólido valor de futuro.

Diego Mirapeix | Central Testimonial

Canterano con muy buena proyección, sin embargo cuando hizo falta otro centralIvánAnia prefirió reciclar a Julen. Tiene buenas condiciones, pero Molina y el cuerpo técnico no le ven aún hecho.De todos modos ha llegado a debutar y entrenado toda la temporada con el primer equipo.

Iñaki Olaortua | Central Jugador de club

Llegó para ser uno de los centrales que completaran la plantilla y ha jugado más de lo esperado.Salvo en algun momento puntual, ha cumplido con creces con su papel.Curtido en el fútbol vasco, llegó procedente del Amorebieta, como Jon Ander, y aporta fuerza y colocación.

Jesús Puras | Lateral Ascendido

Después de un par de temporadas llamando al primer equipo sin suerte, IvánAnia yChuti Molina echaron mano de él cuando se acumularon las bajas en defensa y el cántabro cumplió como lateral izquierdo.Cuando se recuperaron los lesionados dejó de jugar, pero aprobó en su debut.

Jordi Figueras | Central Marcado por las lesiones

Lo mejor, su gran calidad y excelente redimiento cuando ha estado en condiciones de jugar.Lo peor, sus muchas lesiones musculares. En circunstancias normales es el líder de la defensa, pero se ha perdido demasiados partidos. Su lugar natural, central por la izquierda.

Mario Ortiz | Mediocentro Vital desde que llegó

Desde su llegada en el mercado de invierno del Reus ha sido un habitual en el puesto con más competencia, desplazando a otros compañeros y convirtiéndose en referencia tanto en el juego defensivo como en el ofensivo.Forma una gran pareja con Sergio Ruiz.

Rafa de Vicente | Mediocentro Con altibajos

Quizá es el mediocentro más imprevisible que tiene el Racing, aquel con catactretísticas más distintas, pero también menos constante. Nunca se ha consolidado como titular, pero cuando ha jugado ha ofrecido generalmente un buen nivel e incluso ha aportado goles.

Sergio Ruiz | Mediocentro Imprescindible

rece temporada a temporada y la categoría ya se le queda pequeña. Pese a no ser un mediocentro ofensivo ha aportado goles y ha sido uno de los mejores del equipo durante toda la temporada.Con mucho recorrido, ha ganado también en carácter y peso específicio y ya es uno de los capitanes.

Quique Rivero | Mediocentro Difuminado

En la segunda fase de la temporada perdió protagonismo. Es probablemente el eje más creativo, pero también algo intermitente. Ha destacado su enorme solidez a balón parado.Ha convertido todos sus penaltis y puesto en juego las faltas con una gran eficiencia.

Jerín Ramos | Mediocentro Descartado

Tras debutar el año pasado Ania le dio la oportunidad de estar en el primer equipo e incluso disputó algún partido, pero ni el rendimiento de este eje defensivo ni otras circunstancias personales convencieron al entrenador, que optó por bajarle al filial, donde ha terminado el año.

Kitoko | Mediocentro Condicionado

Y no por desméritos. Comenzó como titular, pero las lesiones, sobre todo musculares, se han sucedido una tras otra hasta quitarle protagonismo y alejarle de la titularidad.Cuando ha estado ha sido un futbolistas muy importante, pero siempre muy condicionado.

Nico Hidalgo | Interior/extremo Desborde

Interior clásico con buen regate y capacidad para echarse al centro, también ha funcionado, cuando le ha sido necesario, en el desborde.Ha terminado como uno de los jugadores más en forma. Titular indiscutible en la banda derecha, sus ausencias han sido para darle descanso.

Berto Cayarga | Interior/extremo Desbordante

Comenzó bien, tuvo después un pequeño bajón de rendimiento y terminó la temporada en un gran momento de forma y juego. Cómodo como interior izquierdo, le ha faltado más gol, algo que comenzó a corregir en la recta final del curso.Importante a balón parado.

Álvaro Cejudo | Mediapunta Calidad cerca del área

Un jugador distinto. Llegó para ser el jugador franquicia del equipo a la espera del anunciado delantero que iba a llegar en invierno. Sobrado de calidad, ha desequilibrado cuando ha estado en condiciones, pero como a otros compañeros las lesiones le han lastrado. Titular cuando ha estado bien.

Alberto Noguera | Mediapunta Técnica y precisión

Frescura sin gol. Desde que llegó en invierno lo ha hecho casi todo bien.En el pase, la creación de juego y espacios, solidaridad en el eje.Con gran técnica y muy adaptado al sistema, ha tendio un excelente redimiento, pero le ha faltado aportar más goles, el gran debe del Racing en la recta final.

Enzo Lombardo | Mediapunta Comodín

Recambio habitual. Calidad, mucha calidad.Conducción y regate, demasiada conducción y regate.Circulación, poca circulación. Pese a sus grandes condiciones, que le hicieron titular al arrancar el curso, el francés perdió esa jerarquía, también por la pujanza de sus compañeros.

César Díaz | Interior/delantero Desaprovechado

Baja invernal. No estuvo bien en la primera parte de la temporada, y no fue porque no se le dieran oportunidades, sobre todo cuando se jugó 4-4-2.Se marchó en diciembre para hacer sitio a nuevos fichajes y llegó a Castellón, donde recuperó su mejor juego y ha marcado muchos goles.

Mario Soberón | Delantero Cedido

En progresión. El canterano tenía algunos minutos en la primera vuelta, pero no los suficientes como para que su progresión no corriera el riesgo de cortarse.Optó por marcharse cedido alAmorebieta y le fue bien. Con los vascos ha crecido y marcado goles para reivindicarse.

Jon Ander Pérez | Delantero Pichichi

Se le echa de menos. Llegaba con poco cartel y el rol de suplente, pero ante la ausencia de un 'nueve' desequilibrante y a base de goles se reivindicó. La oportunidad le llegaba tarde, pero la supo aprovechar hasta la rotura del ligamente cruzado. Aun así sigue siendo el Pichichi y se le echa en falta.

Javier Siverio | Delantero A última hora

Un partido. Otro jugador del filial fichado este año que subió al primer equipo al final de la liga.En su caso en la última jornada para reservar a Barral ySegovia, ambos amenazados de sanción por acumulación de amarillas.Desde entonces siguió entrenando con el primer equipo.

Dani Segovia | Delantero Aparecido y desaparecido

Poco regular. Tan pronto enlazaba una buena racha de juego o goles que le convertían en titular como entraba en sequía goleadora o se veía superado por otros jugadores. Pese a su aceptable aportación goleadora nunca ha sido titular claro, y hasta su lesión Jon Ander le había adelantado.

Rafa Tresaco | Delantero Desafortunado

Lesionado. Muy mala suerte. Juvenil fichado delZaragoza en febrero, subió al primer equipo por la lesión de JonAnder, pero después de dos partidos en los que jugó unos minutos se lesionó y ya no pudo volver a participar.De hecho, tuvo que debutar otro jugador del filial comoSiverio.

David Barral | Delantero El buque insignia

'Nueve' de referencia. Llegó a Santander para ser el delantero centro de referencia que no se contrató en verano y se le mimó para que llegara en las mejores condiciones al play off. Por el camino tuvo alguna lesión y dejó seis tantos, pero pese a sus detalles de brillantez se esperaba algo más.

Juanjo Expósito | Delantero Visto y no visto

Ocho minutos y un gol. Estaba sentenciado desde el verano, pero al no llegar el 'nueve' esperado siguió en el equipo. Un día le alineó Ania, ocho minutos, y marcó un gol.Desde entonces decidió que no volviera a jugar a pesar de la escasez puntual de delanteros hasta su despido en diciembre.