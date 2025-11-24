El audio del VAR del Burgos-Racing

La victoria del Racing frente al Burgos (0-2 en El Plantío) tuvo su pmomento polémico cuando Luis Bestard anuló en primera instancia el segundo ... gol, de Villalibre, por una inexistente falta del delantero sobre Grego. La posición engañó al balear en directo, pero acto seguido recibió la llamada de la sala de videoarbitraje, en la que Luis Mario Milla le recomendaba revisar la acción.

Luis Mario Milla: Luis, te recomiendo una revisión para que valores el gol que has anulado por falta previa, por favor. Avísame cuando estés en la pantalla, por favor.

Luis Bestard: Vale, Mario, estoy delante de la pantalla.

Luis Mario Milla: Vale, te voy a mostrar la acción en dinámica, ¿vale? Te voy a poner esta cámara. Te voy a poner también la de gol izquierda y a partir de ahí tú decides.

Luis Bestard: Perfecto (...). Estoy de acuerdo contigo, Mario. veo cómo no existe falta. Voy a reanudar el juego con gol. Para mí no existe falta.