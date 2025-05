Todo a una carta en los Campos de Sport

Leila Bensghaiyar Santander Lunes, 26 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Racing se juega todo a una carta en El Sardinero ante el Granada (domingo, 18.30 horas). Si quiere atar el play off ... de ascenso a Primera debe ganar o empatar ante los andaluces, no le queda otra. A su favor tendrá un estadio que si no vive un nuevo lleno la próxima jornada, lo rozará, porque el pasado viernes el Racing había vendido ya más de 2.500 entradas. Y no se puede negar que los Campos de Sport crean un ambiente de Primera. A los conjuntos rivales les parece que están jugando contra un equipo de doce jugadores en lugar de once y en este caso, y con el cariz vital que tiene el encuentro, los aficionados darán aún más de lo que acostumbran.

Claro que esa es la parte positiva, la de luz, pero la situación también deja una de sombra. Lo que está viviendo el racinguismo es un 'dejà vu'. Porque este es un momento análogo al que padeció la temporada pasada, cuando solo necesitaba un gol para entrar en el play off y cayó en Villarreal ante un equipo ya descendido. Bofetada. Asoman los fantasmas del pasado. Y meten miedo de verdad. Los aficionados acudirán al estadio con esperanza y fe, con ganas de animar, pero también con ese pavor a vivir lo mismo de nuevo. Y más aún con la trayectoria que arrastra el equipo en las últimas jornadas. Dos derrotas -ante Cartagena y Almería- y dos empates -ante Oviedo y Eldense-, pero con el acicate de que cada vez que los partidos son de esos que deben contarse como victoria obligada, el Racing se obstina en que se le hagan cuesta arriba. Cayó en Cartagena ante un equipo ya descendido y ayer no pudo pasar del empate ante un Eldense que ya sabía en el último tramo del encuentro que estaba condenado a Primera RFEF. Y aún así, al Racing, que había remontado después de ir por debajo en el marcador dos veces, no le dio para sumar los tres puntos. El equipo no es el único sobre el que planean las dudas. Cuando los resultados que se espera conseguir no llegan, los focos suelen apuntar hacia el banquillo. José Alberto no ha conseguido dar la con la tecla que permita al equipo llegar al tramo final de temporada, el más importante, con tranquilidad. Primero se esfumó el acenso directo después de haber sido líder durante diecisiete jornadas y ahora toca apostar todas las fichas al verde en El Sardinero con la incertidumbre de si se ganará la apuesta o si se caerá en la bancarrota. Y todo eso ante un Granada que llega con la flecha para arriba desde que Pacheta tomó los mandos del cuadro andaluz, que lleva dos victorias seguidas y la convicción de que sí quiere entrar en play off. Igual que el Racing, que también busca pelear por el ascenso. Pero además de quererlo, hay que demostrarlo. Y eso se hace sobre el césped.

