Ángel García Muñiz es un periodista deportivo de la Cadena Cope que lleva más de 20 años poniendo voz a los «súbditos del deporte rey». ... En estas dos décadas, el cántabro siguió de cerca la trayectoria de Rafa Nadal, para ahora centrarse en la de Carlos Alcaraz y Paula Badosa, entre otros tenistas. Pero si hay algo en lo que junta «la pasión y la profesión» es en los Juegos Olímpicos. Tras cubrir los de Beijing desde Madrid y los de Londres, Río, Tokyo y París in situ, solo piensa en «los que me quedan». Ahora, como lleva haciendo desde 2011, se encuentra en París informando sobre Roland Garros. Eso sí, se ha llevado la camiseta del Racing de su infancia, -la blanca del bisonte con la leyenda de Cantabria- porque el equipo es algo que se siente «en la piel y en el corazón».

-¿Cómo ve al Racing?

-Estoy decepcionado por cómo ha bajado su nivel. Nos hizo soñar con un ascenso directo con unos números espectaculares en la primera vuelta y ahora el equipo no está bien. Defensivamente es un desastre. Hay muchas cosas que mejorar y que cambiar, pero dependemos de nosotros y nos jugamos todo en casa. Estoy convencido de que jugaremos el play off.

-¿Qué está fallando?

-Hay muchos fallos, ya que al primer derribo se cae el equipo. José Alberto es un míster que solo tiene un plan. Tanto en ataque como en defensa, el equipo no tiene un plan B ni mucho menos un plan C. Me parece que todo se juega igual, estando en casa que fuera, ganando que perdiendo. En cuanto al equipo, hay una falta increíble de capacidad de competir y se pierde el 90 por ciento de los duelos. También tenemos un problemón fuera de casa porque nos golea cualquier equipo.

-¿Y sobre este tramo final?

-No te puede pasar en ninguna situación lo que ocurrió en Cartagena o lo que sucedió en Elda. No me vale ninguna explicación. Son equipos descendidos y te estás jugando la vida y te cazan en jugadas absurdas, no metes la pierna, no haces una falta y no matas el partido. Es absolutamente indiscutible que lo que pasó en esos dos partidos no puede pasar. No me valen excusas. Eso sí, también diré que si compite como contra el Oviedo, el Racing asciende seguro.

-¿Cómo se encuentra la afición?

-Veo demasiado desánimo en la afición. No podemos ser tan volátiles. Somos tan pasionales que somos de extremos. Cuando empezamos la temporada nos creíamos que ascendíamos en mayo y ahora nos creemos que hay que quemarlo todo y que es imposible entrar en play off. El domingo hay que animar a muerte hasta el minuto 95, da igual lo que se esté ofreciendo en el campo. A partir del pitido final, si nos hemos quedado fuera a protestar todo lo que queramos y a exigir al club tomar decisiones.

MÁS INFORMACIÓN El play off de ascenso ya tiene fechas y horarios

-¿Esas decisiones pasan por un relevo en el banquillo?

-A mí me parece que es el momento de estar a muerte con el entrenador hasta final de temporada. Pero, ya en verano, me replantearía muy mucho si José Alberto es el capitán de este barco. Creo que no ha tenido cintura para cambiar momentos complicados y tengo dudas de si todo el mundo sigue su orden. Si el domingo no compites contra el Granada y firmas la caída libre absoluta, me replantearía que siga con el timón.

-¿Qué opina de la rueda de prensa de ayer del presidente del club?

-Para mí, la mejor noticia de los últimos 20 años del Racing es la estabilidad financiera con el fin del concurso de acreedores y el proyecto que se está creando, del que confío al cien por cien. El mensaje de Higuera de tranquilidad y proyecto es correcto. Se están construyendo cimientos muy fuertes en la casa, pero eso no quiere decir que no tengas que cambiar algún mueble. Quizás ese mueble sea el entrenador o quizás ese mueble sean siete jugadores.

-¿Qué es para usted el Racing?

-El Racing es muchas cosas. Es la 'Tierruca' cuando estás tan lejos como yo ahora o si vives fuera de Cantabria. También es familia, porque lo has heredado de tus padres y abuelos y yo ahora con mi hijo, que se sabe todas las canciones y me encanta verle con la camiseta del Racing. Muchas veces te da alegría y orgullo, y otras veces te da disgustos y lágrimas. Pero al viejo hay que quererle siempre.