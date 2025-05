Una zaga indiscutible y discutida Pese a los malos resultados y los errores, José Alberto no ha dejado de confiar en Mantilla y Javi Castro para el eje defensivo

Sergio Herrero Santander Miércoles, 28 de mayo 2025, 02:00 Comenta Compartir

La pareja de centrales formada por Álvaro Mantilla y Javi Castro ha salvado ya varios 'match ball' virtuales. O al menos esa es la sensación, ... porque José Alberto no parece ni plantearse un posible cambio en el eje de la zaga. No se puede dudar de que el camargués y el madrileño son dos futbolistas de garantías. Ambos lo han demostrado en otros momentos. Pero el rendimiento último no está siendo bueno. Claro, como el del resto del equipo, podrá decir alguno. Pues sí, pero es que en Elda hubo cambios en ataque y la línea de atrás se mantuvo idéntica pese al mal partido de Almería.

Hace unas semanas, cuestionado por la elección en esta parcela, José Alberto fue claro. Vino a decir que a Manu Hernando y a Javi Montero les tocaba esperar porque Mantilla y Javi Castro estaban bien. Bueno, una valoración discutible. El entrenador es el que manda. Sin embargo, en Almería los errores ya fueron más evidentes y cuando parecía que en Elda iban a tener consecuencias, los cambios se produjeron más adelante. Las claves 8 partidos consecutivos lleva el Racing encajando goles. Trece tantos recibidos durante ese período. Esto lleva a la pregunta de ¿qué pasa con Manu Hernando y Javi Montero? El palentino jugó por última vez en la jornada 34, contra el Levante, en un encuentro en el que fue sustituido en el minuto 60. A partir de ahí, no ha vuelto a contar. El segundo, que era el líder indiscutible de la defensa hasta casi el agotamiento, salió del equipo en su momento más bajo a causa de una lesión que le tuvo varias semanas en el dique seco. Volvió, pero desde entonces no ha vuelto a disputar ni un solo minuto. El domingo, en Elda, se dieron dos circunstancias que afectaron directamente a la defensa. En un momento de la segunda parte, Javi Castro chocó cabeza con cabeza con el exverdiblanco, ahora en el Eldense, Sekou Gassama. El madrileño se produjo una importante brecha en la cabeza. El delantero local fue sustituido, por precaución, a su pesar. Y en la banda Manu Hernando aceleró su calentamiento. Sin embargo, y pese a que el colegiado, Ávalos Carrera, le pidió a José Alberto que se pensase bien el cambio del central, para evitar posibles males mayores, el técnico paró la urgencia de Hernando en cuanto vio que Javi Castro estaba dispuesto a continuar. Noticia relacionada Los cien partidos de Álvaro Mantilla Ya en el tiempo añadido, con el marcador dos a tres favorable al Racing y la clasificación para el play off en el bolsillo, José Alberto aún disponía de dos cambios. Primero retiró a Michelin por Unai Vencedor. Bueno, refresco en el centro del campo, pese a que Marco Sangalli, ahora lateral, estaba fundido. El sorprendente fue el siguiente. En el minuto 100, retiró a Andrés Martín para dar entrada a un delantero: Ekain. Y el asturiano disponía de hasta tres centrales para haber reforzado la defensa en el banquillo. Además de los citados Manu Hernando y Javi Montero, un prácticamente inédito esta temporada, pero experto en esas situaciones de apreturas, Pol Moreno. Es una temporada feliz para Álvaro Mantilla, por el hecho de haber vuelto al equipo después de un año de calvario con las lesiones, pero no le está yendo bien en lo que a resultados se refiere. Desde que regresó el 4 de diciembre, en el partido de Copa del Rey contra el Sporting, ha disputado quince encuentros, en los que el Racing sólo ha ganado tres (ese del retorno y en Liga contra Huesca y Deportivo). El resto son cinco empates y siete derrotas. Evidentemente, son números y tiene la misma responsabilidad que el resto de sus compañeros. Tampoco es fácil volver de tanto tiempo de inactividad y rendir al máximo nivel y quizá el empeño del técnico por mantenerle siempre en el once, en un momento tan crítico de la temporada, no ayude al propio futbolista. Que, además, antes de su cadena de lesiones rindió mejor en el lateral derecho que en el centro de la zaga. También está siendo irregular en estos últimos meses el nivel mostrado por un Javi Castro que en algunos momentos de la temporada se vio opacado por Manu Hernando en el perfil derecho del centro de la zaga y que ahora ocupa el lugar que antes era para Javi Montero. El madrileño acumula 38 partidos, entre Liga y Copa del Rey esta temporada, con una aportación, además, de tres tantos. De cara al decisivo partido del domingo ante el Granada, la composición de la defensa vuelve a estar en duda, al menos para los de fuera. Quizá José Alberto lo tenga claro y mantenga la confianza en el camargués y el madrileño. Eso sí, si vuelven a ser titulares, tendrán que estar a su mejor nivel para una cita clave y en la que se tendrán que enfrentar a uno de los equipos con mayor potencial de toda la categoría. Hace falta por lo menos un empate y no puede haber medias tintas, después de ocho partidos consecutivos encajando.

