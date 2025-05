Una derrota frustrante de la que nadie libra

El Racing se lame las heridas desde el domingo. Lo hace porque perdió en el campo del Cartagena, el equipo más débil de la Segunda ... División, descendido a siete jornadas del final y que tan solo ha ganado cinco partidos de los 38 disputados... «y dos a nosotros», añadió el entrenador del Racing, José Alberto. Frustrante y sorprendente, aunque no del todo inesperado. Lo que le ocurrió al Racing en Cartagonova, donde solo habían caído antes el Sporting de Gijón y el Huesca, precisamente otro de los equipos que han ocupado puestos de play off de ascenso durante muchas jornadas, también les pasó antes a sus rivales más directos. La Liga concede una serie de comodines al empezar el campeonato y cada cual los administra y al Racing se le acabaron el día menos pensado.

Ahora bien, todo tiene un por qué: «Fuimos muy predecibles y poco agresivos», resumió el entrenador racinguista. Y así fue. El Racing fue incapaz de ganarle a un equipo que tuvo una posesión del 28% y que tiró dos veces a puerta y lo hizo precisamente porque su nivel de intensidad y de recuperación tras pérdida fue ron muy limitadas, hasta el punto de que proporcionalmente fue inferior a la de su rival, que no se jugaba nada en el envite y que comparecía en un estadio con aforo para 15.000 ante poco más de 2.600 aficionados, de los que más de 400 eran verdiblancos.

Huelga decir a estas alturas lo que es una paparda en la historia racinguista, pero lo sucedido ante el colista fue otra cosa. El equipo tuvo ocasiones y no las aprovechó, al menos eso dicen los expertos, pero no tuvo miedo como en ocasiones precedentes que recuerdan sus fantasmas más recientes. Fue una incapacidad deportiva y no anímica, eso es lo que piensan algunos de los entendidos consultados por El Diario Montañés, como dos de los entrenadores verdiblancos más recordados, los entrenadores Miguel Ángel Portugal y Paco Fernández, y el excapitán Jesús Merino.

Durante toda la semana, José Alberto repitió que el partido «era el más importante de la temporada», dejando por detrás tres de los enfrentamientos directos que le quedaban después al equipo. Se intuían las dificultades que tienen sus jugadores para imponerse a un rival que apuesta por un bloque bajo y una defensa estática. Los futbolistas más brillantes del equipo, como pueden ser Andrés Martín e Íñigo Vicente, e incluso JuanCarlos Arana cuando saltó al terreno de juego, fueron incapaces de superar la situación y terminaron claudicando. Quizás lo único positivo es que los cuatro partidos que quedan son ante rivales que no se encerrarán en su campo.

Las claves Ante el Cartagena La derrota se produjo ante un rival que tuvo una posesión del 28% y tiró dos veces a puerta En problemas Sufrió ante una defensa en bloque bajo y estática, algo para lo que no tiene antídoto A sus rivales ya les pasó Elche y Levante se dejaron cinco puntos ante equipos ya descendidos, Racing de Ferrol y Cartagena

Aunque pueda parecer inesperado e inédito, la derrota ante el Cartagena del Racing no es algo que solo han sufrido los verdiblancos. Ellos se han dejado seis puntos ante los murcianos, sí, pero como el Levante se ha dejado cuatro ante el Racing de Ferrol (también descendido) y otros dos ante el Tenerife; el Elche, siete ante el Cartagena, Tenerife y Racing de Ferrol, todos ellos en puestos de descenso; o el Mirandés otros siete ante el Racing de Ferrol, Tenerife y Eldense. Es más, el Elche y el Levante perdieron ante el Zaragoza, el equipo que ahora salvaría la categoría por los pelos si se acabase la Liga, y que al Mirandés le dejó sin cinco puntos de los seis que se disputaron con los maños. Es decir, el accidente del Racing es algo que le ha ocurrido a todos, pero claro, en el caso de los cántabros ha sucedido el día menos pensado.

Análisis de una derrota dolorosa

Miguel Á. Portugal Exentrenador del Racing «La confianza no ayudó a un Racing al que el gol rival limitó»

Ampliar Miguel Ángel Portugal.

Miguel Ángel Portugal, exentrenador del Racing en dos etapas diferentes, califica de «accidente» lo ocurrido en Cartagena, pero es directo al analizar lo ocurrido:«Lo peor que le puede pasar a un equipo es afrontar con confianza un partido por la mala trayectoria del rival». El burgalés, que siguió el encuentro, señala que «esa confianza se vuelve en contra a veces y cuando quieres reaccionar el rival no te deja». Portugal sigue viendo al Racing con las mismas opciones, pero «obviamente ha permitido que se le acerquen» los perseguidores al no ser capaz de ganar a un Cartagena que no se jugaba nada, descendido a siete jornadas del final.

El técnico, con quien el Racing acabó entre los diez primeros en Primera División (2006-07) añade que «el gol del Cartagena les metió una presión encima con la que no contaban y entonces llegaron las prisas y las imprecisiones no habituales». Descarta la incapacidad anímica y los problemas para soportar la presión que aparecen cuando el campeonato se acerca al final, porque «el equipo, bien es verdad, que tuvo ocasiones para igualar el marcador pero se encontró con un portero como Pablo Campos, que estuvo muy bien». El exracinguista, que sabe lo que es gestionar este tipo de situaciones donde los errores pueden hacer saltar por los aires una temporada, resume con una parábola lo que le pudo suceder al Racing para encajar una derrota tan dolorosa y frustrante. «La curiosidad y la confianza mataron al gato. Esta vez, más que la curiosidad fue la confianza, la que le impidió superar al Levante, que también pinchó, y le deja a un punto del ascenso directo. Es decir, el Racing hizo de gato».

Ahora bien, Portugal, como el resto de sus compañeros de profesión y gremio, advierte de que «queda mucho todavía y la igualdad de la categoría hace que se puedan dar resultados inesperados que dejan abiertas las posibilidades para todos. La confianza no ayudó al Racing, al que el gol rival limitó y eso le puede ocurrir a cualquiera de sus rivales», concluye el recordado entrenador burgalés.

Paco Fernández Exentrenador del Racing «A pesar de la derrota hay que seguir fieles a lo que les fue bien»

Ampliar Paco Fernández.

«Otros años, la Segunda por estas fechas estaba ya un poco más resuelta en los puestos de arriba», recuerda Paco Fernández, el carismático exentrenador del Racing en la famosa temporada del plante. «Esto está muy emocionante para el que no le toca de cerca», añade. Así las cosas, el asturiano admite que «la derrota ante el colista es una derrota dolorosa, pero si nos damos cuenta y repasamos, todos sus rivales pasaron por esto ya en algún tramo de la temporada; le tocó a todos y se han ido reponiendo todos, lo que pasa es que al Racing le tocó ahora que queda tan poco que parece que duele más».

«Lo bueno es que tampoco ha cambiado tanto porque ahora mismo el líder se puede quedar fuera y el sexto subir de primera», señala en un claro intento de valorar la situación de la tabla. «Este tipo de derrotas no debe ser decisivo, porque queda todavía más, aunque reconozco que al estar tan cerca del final todo parecer peor y se hace más grande», recuerda e insiste que «todos son profesionales. Se juegan el pan de mañana, cada uno a su manera. El que piense que los partidos se ganan fácil, está equivocado».

Fernández, aunque al racinguismo ahora mismo le cueste pensarlo, indica que «este tipo de derrotas ocurre con más frecuencia de la que se cree; hay rivales de abajo que se juegan todo y los de arriba no están bien y pierden. Lo importante es cómo lo gestiones».

Como buen gestor de grupo no piensa ya en lo que sucedió, sino en lo que hay que hacer a partir de ahora. El técnico asturiano opina que «hay que darle una vuelta a lo que le ha ido bien durante la temporada y ser fieles a eso; a lo que lleva a creer en los entrenadores, en lo que hacen los jugadores y en estar todos a una, hasta el utillero». Esta filosofía de vida, que él llevó capitaneando a aquel Racing de 2014, es la que ahora «debe gestionar el entrenador y los profesionales han de dar lo que tienen, claro, eso es innegociable», concluye el técnico. «Todos los años se dice, 'esta igualdad no va a pasar,' pero pasa siempre».

Jesús Merino Excapitán del Racing «Me dejó peor cuerpo el día del Dépor que el de Cartagena»

Ampliar Jesús Merino.

«Quiero y deseo que afecte más en lo social, en el sentido de que sea más doloroso para el aficionado que no para la plantilla», admite Jesús Merino, excapitán del Racing, y para quien «la derrota en Cartagena fue absolutamente injusta, aunque clasificatoriamente es lo que importa y no se ha dado un paso adelante, eso es obvio». Para el carismático exdefensor racinguista, «si se gana al Oviedo la tabla va a decir exactamente lo mismo y eso es lo que debe preocupar ahora». Merino, que también ha vivido este tipo de finales en varias ocasiones durante su etapa de futbolista, lo que sí cree innegociable es que «haya ganas de ganar, que puede parecer algo de sentido común, pero que es necesario que en los últimos tres partidos eso se demuestre claramente».

El excapitán señala que «la mejor manera de salir de esta situación difícil que se vive cuando un equipo que se juega todo por arriba pierde con el colista, es dejarse de críticas, excusas y que todas las partes lo entiendan, apoyen y que la plantilla se deje lo que tiene, claro, que eso es lo que no puede faltar».

Al exfutbolista, aunque pueda parecer impactante, le dejó mejor sabor de boca el partido jugado en Cartagena que el anterior, ante el Dépor en El Sardinero, pese a la victoria. «A mí me ha dejado más tranquilo porque vi un equipo enfadado, cabreado por lo que había pasado pero que lo intentó. Sin embargo ante el Dépor vi a un equipo excesivamente responsabilizado, con miedo a perder y superado. Recibió el gol de los gallegos ya en el minuto 85, pero de haberlo recibido antes lo hubiera pasado muy mal. En Cartagena siempre quiso y creyó que lo podía ganar, pero no tuvo su día».

El navarro, que ya lo pensaba antes de viajar a casa del colista, coloca el día del Oviedo como la verdadera vara de medir de hasta dónde puede llegar este equipo. «Lo ha hecho muy bien hasta ahora y es el duelo más importante y creo sinceramente que el Racing puede ganar porque al Oviedo tampoco le veo muy alegre. Están iguales», finaliza el excapitán.