«Si disfrutamos todos juntos, estaremos más cerca de lo que queremos»

«La del Levante, como cualquier derrota. El día posterior estuvimos fastidiados, pero con lo poco que queda, de nada vale lamentarse. Hay que levantarse rápido y ya tenemos el domingo otro partido para intentar conseguir los tres puntos». El pasado ya no aporta. José Alberto y su Racing sólo miran hacia el Castellón.

El míster implementó ayer una sesión más entretenida que de costumbre. Juegos. Sana competición. Y algo de físico encubierto. «Era uno de los objetivos. Divertirse un poco, cambiar un poco la rutina de cada semana, reírse, no pensar demasiado... Y al final ha sido distendido, pero ha tenido también cierta exigencia y ha sido una buena sesión», explicó el asturiano. Y lo cierto es que el mensaje que llevaba preparado para la rueda de prensa iba por la misma senda.

«Pienso que no es casualidad que en nueve meses de competición hayamos estado liderando durante muchas jornadas, en puestos de ascenso directo, en play off en casi todas... El equipo está haciendo muy bien las cosas. Hemos pasado por altos y bajos, por baches, como todos...», arrancó su speech. Pero la clave es que «tenemos que disfrutar del camino. Incluso en la derrota del otro día, yo disfruté de mi equipo». Sin embargo, pidió «paciencia, equilibrio y tranquilidad para analizar las cosas con sentido común». «Si disfrutamos todos juntos y no nos presionamos más de la cuenta, estaremos mas cerca de lo que todos queremos», concluyó.

José alberto sacó lo positivo del partido del Ciutat de València. «El otro día el equipo muestra debilidad para muchos; para mí lo que muestra es ambición por ir a buscar un empate en un partido que fue difícil. Estuvimos bien; a nivel de competitividad no lo estuvimos tanto, pero el equipo tuvo la personalidad y el carácter para ir a por el empate», afirmó.

Llega a Santander un Castellón en apuros en la lucha por la permanencia. Para el míster, el cuadro orellut «es un equipo diferente a lo que somos otros. Me gusta mucho ver equipos que se atreven a hacer cosas diferentes. Te desordena en muchas ocasiones, aprieta muy bien tras pérdida, ataca muy bien y defiende de manera diferente». El asturiano valora que el equipo ha preparado «bien el partido, pero tenemos que estar preparados para que ellos puedan tener el balón, porque eso va a ocurrir. Tenemos que saber aguantar esos arreones. Ser nosotros, competir bien y dar importancia a todos los detalles».

La previa contará con un recibimiento diferente. Ese paseíllo desde el hotel de concentración hasta el estadio. «Va a ser algo diferente. El tema de concentrarnos estaba decidido por el horario del partido. Es un horario que nos dificulta más la previa del partido. Nosotros, encantados de que la gente esté con nosotros, de que nos reciban, que nos den el primer aliento para entrar con todas las fuerzas del mundo y agradecidos a toda la gente», comentó, antes de reconocer que eso «es una de las cosas que más estoy disfrutando. Ver cómo todo Cantabria se está enganchando. Toda cantabria es racinguista, quiere que ascendamos, veo muchas camisetas por cualquier sitio y eso me hace sentir muy orgulloso».

Sobre las quinielas en la pelea por el ascenso, José Alberto fue pragmático. «Aquí las previsiones y las predicciones... El año pasado teníamos un 99,9 de jugar el play off y nos quedamos fuera. Las prediciones ahora van en una dirección, pero van a cambiar», vaticinó.

Por último, en caso de ascenso, algo tiene preparado el míster. «No soy mucho de promesas, Soy una persona bastante tranqula. Pero hace muchos años que llevo pensando en hacer el Camino de Santiago. Si lo conseguimos, me tocará hacerlo y ojalá que podamos llevarlo a cabo», concluyó.