Fútbol | Racing «Humildad, trabajo y ambición; el día que falte una de ellas estamos muertos» Iván Ania, durante el partido de este sábado. / Daniel Pedriza A Iván Ania, a pesar de reconocer que «el Racing hizo un gran partido», no le gustó la relajación: «Cuando eres superior tiendes a olvidarte de hacer daño al rival y por eso encajamos un gol» MARCOS MENOCAL Santander Domingo, 14 octubre 2018, 08:03

«Este equipo es de otra categoría. La diferencia entre uno y otro ha sido abismal. Espero que el año que viene no nos enfrentemos otra vez; a ver si nosotros seguimos aquí y el Racing ha subido». Las palabras fueron tan contundentes que merecen abrir esta información. Las pronunció Hernán Pérez, el entrenador del Langreo, cuando le pidieron en rueda de prensa su opinión del partido. «El Racing tiene una calidad individual, un bloque... Ya digo, muy superior», añadió. A los pocos minutos llegó Iván Ania y agradeció los elogios, «que no son por adular el oído a nadie, es porque lo piensa. Y lo piensa él y lo piensan muchos, pero la realidad es que el Racing está en Segunda B y hay que salir de aquí cuanto antes», sentenció el asturiano. Ania enumeró tres virtudes que a su equipo no le pueden faltar: «Humildad, trabajar más que nunca y ambición; el día que nos falte alguna de ellas estamos muertos».

Pese a que al técnico del Racing le costó reconocer que su equipo fue mucho mejor que su rival, lo cierto es que sí que supo admitir lo que hicieron bien y lo que no: «Una vez que ha llegado el segundo gol, el equipo se ha relajado y ha dejado de hacer daño al rival. Cuando tienes la posesión te olvidas de hacer daño. No me ha gustado el gol que nos han marcado, porque un jugador contra dos centrales... Me gusta más cuando dejamos la portería a cero», aclaró.

«Los rivales llegan con miedo», aseguró un periodista en tono de pregunta. Ania matizó: «Ese posible miedo es porque entramos muy bien el partido. Hasta el 2 a 0 fuimos a buscar, luego nos relajamos. Ese miedo más que a El Sardinero y jugar contra el Racing es por el respeto que nos hemos ganado en la Liga y la pretemporada», señaló Ania. Aseguró «estar contento» por el gol de Jon Ander nada más salir «porque los delanteros viven del gol y le dará motivación para seguir».

Finalmente, después de admitir que «el objetivo de hoy (por ayer) era ganar y se ganó», dio permiso para que se le preguntara por la Copa del Rey, que el miércoles regresa a El Sardinero: «Iremos como siempre, con los mejores para la ocasión. Nos enfrentamos a un Logroñés que está capacitado para ponérnoslo muy difícil, como le hizo al Cartagena, a quien le eliminó, y tenemos que dar nuestra mejor versión». Ania indicó que «es raro que el Logroñés no esté más arriba en la clasificación de la Liga, pero en la Copa querrá lo mismo que nosotros». El entrenador racinguista expresó su deseo de pasar de ronda: «Claro que es importante para nosotros ganar; no influye que se a partido único porque jugaremos igual. Que visite el Barça o el Madrid El Sardinero es un prestigio para todos», concluyó.