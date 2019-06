Fútbol | Racing El juicio a Pernía por apropiación indebida y administración desleal comenzará el 15 de noviembre Pernía, en una de sus visitas a los juzgados de Las Salesas en 2014. El expresidente del Racing, que se enfrenta a seis años de prisión, se sentará en el banquillo los días 15, 18, 19, 20 y 21 de ese mes DM . Santander Viernes, 7 junio 2019, 18:34

El inicio del juicio contra el ex presidente del Racing Francisco Pernía, que está acusado de apropiación indebida y administración desleal a raíz de la causa que se inició por la querella de los ex jugadores, ya tiene fecha. Tras anunciarse el pasado mes de mayo que el juicio no se iba a celebrar el 11 de noviembre tal y como estaba previsto, ahora ya se sabe que comenzará el 15 de noviembre, según han informado fuentes jurídicas. La sección primera de la Audiencia de Cantabria tiene ya previsto este juicio para los días 15, 18, 19, 20 y 21 de ese mes.

Pernía está acusado en esta causa por supuesta apropiación indebida y administración desleal y afronta una petición de condena de la Fiscalía de seis años de cárcel, además de una reclamación de responsabilidad civil que asciende a 411.380 euros.

La querella de los ex jugadores se interpuso en 2013 y en el procedimiento al que dio lugar están acusados Francisco Pernía y el también ex presidente del Racing Ángel Lavín, además de los intermediarios Iñaki Urquijo y Juan Vergara.

Tras la instrucción en el Juzgado, la causa se desdobló, de modo que, por un lado, la Audiencia de Cantabria celebrará el juicio a Pernía; y por otro, el Juzgado de lo Penal ya ha condenado a Ángel Lavín, tras la vista oral del pasado 21 de marzo.

Para Lavín ya ha recaído una condena en primera instancia, de tres años y medio de cárcel con una indemnización al Racing de 216.000 euros por administración desleal. Pero el ex presidente de la entidad verdiblanca entre 2012 y 2014 ya ha anunciado que pensaba recurrir esa sentencia, porque, según dijo, la ve «injusta».

La querella de los ex jugadores se presentó el 28 de diciembre de 2012 y ahora encara los momentos finales antes del juicio, tras un largo periodo de instrucción. Tras culminar la investigación por parte del Juzgado, en septiembre de 2018 la Audiencia de Cantabria admitió el recurso del Racing, los ex jugadores y AUPA en una resolución que aumentó los hechos objeto de acusación contra los implicados.