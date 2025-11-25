El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge Ripollés, hoy en los Campos de Sport. RRC
Fútbol | Racing

Jorge Ripollés, nuevo secretario técnico del Racing

Será el segundo de Chema Aragón, llenando un hueco hasta ahora vacante en la estructura técnica verdiblanca

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:25

Comenta

Chema Aragón ya tiene una de las peticiones que ha hecho a Manolo Higuera desde su llegada a Santander: un segundo de a bordo. El ... Racing acaba de anunciar la contratación de Jorge Ripollés, hasta hace año y medio ojeador del Real Zaragoza, como nuevo secretario técnico. El aragonés, de solo treinta años, se incorpora de inmediato a la estructura verdiblanca para reforzar uno de los departamentos que todavía deben crecer dentro de esta política de profesionalización del club, que tenía –y en cierto modo aún tiene– en este apartado uno de sus debes, o por definir la situación con más precisión, pendiente en ese proceso de reconstrucción iniciado ya antes de que Manolo Higuera y Sebastián Ceria asumieran el control del club, aunque reimpulsado por ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cantabria, en alerta por intensas lluvias hasta el miércoles
  2. 2

    Los 40 años de Terminal Sur
  3. 3

    El audio del VAR del Burgos-Racing
  4. 4

    El folclore cántabro despide a Conchi García en el tanatorio de Viérnoles
  5. 5

    El Ayuntamiento instala ya las 22 cámaras que vigilarán la Zona de Bajas Emisiones
  6. 6

    Noelia, 40 años, dos veces víctima de violencia machista: «No es mala suerte, ocurre más de lo que creemos»
  7. 7 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  8. 8

    Buruaga: «Estoy dispuesta a volver a empezar a negociar otro Presupuesto»
  9. 9

    PRC, PSOE y Vox suman sus votos para frenar el Presupuesto en una tensa jornada
  10. 10 Cantabria tiene 4.740 propietarios con más de diez inmuebles, el doble que hace 15 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Jorge Ripollés, nuevo secretario técnico del Racing

Jorge Ripollés, nuevo secretario técnico del Racing