Jorge Ripollés, nuevo secretario técnico del Racing

Chema Aragón ya tiene una de las peticiones que ha hecho a Manolo Higuera desde su llegada a Santander: un segundo de a bordo. El ... Racing acaba de anunciar la contratación de Jorge Ripollés, hasta hace año y medio ojeador del Real Zaragoza, como nuevo secretario técnico. El aragonés, de solo treinta años, se incorpora de inmediato a la estructura verdiblanca para reforzar uno de los departamentos que todavía deben crecer dentro de esta política de profesionalización del club, que tenía –y en cierto modo aún tiene– en este apartado uno de sus debes, o por definir la situación con más precisión, pendiente en ese proceso de reconstrucción iniciado ya antes de que Manolo Higuera y Sebastián Ceria asumieran el control del club, aunque reimpulsado por ellos.

Ripollés (Zaragoza, 1995) ha trabajado para el Alavés, en dos etapas diferentes, y el Real Zaragoza, y pese a su juventud tiene ya una larga trayectoria como ojeador y miembro de departamentos técnicos, a lo que se dedica desde los 23 años. Graduado en Marketing y Publicidad, aunque nunca ha ejercido, se incorpora al Racing tras poco más de un año de parón desde que Juan Carlos Cordero prescindió de él como miembro de la secretaría técnica zaragocista.

Se trata de un hombre de confianza para Aragón, que llegó a plantearse incorporarle en su brevísima etapa en el Elche, algo la rápida y abrupta salida del vallisoletano del club impidió. Ahora, los Campos de Sport sí unirán sus caminos.

Como futbolista llegó incluso a jugar en el filial del Alavés antes de colgar las botas y centrarse en las funciones técnica. Precisamente en el club vitoriano ha sido en el que más tiempo ha permanecido, aunque además del Real Zaragoza también ejerció diversas funciones para clubes modestos como el Almudévar, el Cariñena y el Ebro.