José Alberto: «Estoy convencido de que todo va a salir bien»

Luis Aragonés solía decir que los campeonatos se deciden en las diez últimas jornadas. Y precisamente esa es la franja en la que entra el Racing mañana sábado, cuando reciba al Zaragoza (18.30 horas), porque los maños son el primero de esa decena de partidos que les quedan por delante a los de José Alberto para finalizar la Liga. Liderato, ascenso directo, play off... palabras que resuenan en la mente los aficionados, pero también de los jugadores, porque a estas alturas los partidos no se juegan solo en el campo, también lo hacen en las cabezas. Por eso el equipo ha hecho análisis de lo ocurrido en la última jornada en Anduva con una derrota dolorosa con una segunda parte en la que «faltó fútbol», como dijo el propio José Alberto. El técnico no quiere tropezar con la misma piedra.

«A nivel de competitividad creo que el equipo ha mejorado mucho y tenemos que recuperar el fútbol. Es lo realmente importante para estos últimos diez partidos, empezando por el de mañana», decía el asturiano. El equipo ha recuperado la contundencia en la parcela defensiva, pero quizá ahora se han vuelto las tornas y le cuesta algo más tener ese aplomo con balón. José Alberto lo achaca a este momento de la temporada, pero también a que los rivales hacen las cosas bien. «Es un poco por todo. Muchas veces la responsabilidad también es mía, porque soy el máximo responsable. Parece que cuando hablamos de corregir situaciones, de ser más competitivos, de ser más contundentes, de ganar muchos más duelos, nos olvidamos de de jugar al fútbol. Y eso va todo unido», explicaba el técnico.

Lo que tiene claro es que todo eso debe recuperarse para el partido ante el Zaragoza. «Tenemos que ser competitivos, fuertes en los duelos, contundentes... Pero tenemos que jugar al fútbol. Es algo que tenemos que recuperar para este tramo final.

El técnico no niega la presión. La exigencia de lograr un ascenso a Primera División es algo que siempre pesa, pero el míster le quita hierro. El Racing ha posado su ojos en el ascenso, en llegar lo más alto posible, pero el resto de equipos también tiene su hoja de ruta de aquí a final de temporada. Para el Zaragoza, por ejemplo, es la permanencia. «Presión tenemos absolutamente todos los equipos. Creo que de manera diferente. Es mucho más bonito jugar para ascender que jugar para no descender y estar en una situación límite. Para nosotros en este tramo final lo realmente importante es que seamos capaces de disfrutar del momento todos juntos, afición y jugadores», señalaba el entrenador. «Si somos capaces de disfrutar del momento, estoy convencido de que todo va a salir bien», apostillaba.

El Zaragoza llega a El Sardinero urgido, peleando por la permanencia y con nuevo entrenador en le banquillo. El de mañana será el segundo partido de Gabi en el banquillo maño y para José Alberto el equipo es un buen exponente de cómo es esta categoría. El asturiano explicó que durante el verano, cuando los equipos formaban sus plantillas, nadie esperaba que los zaragozanos se viesen en esta situación. «Este año se estaban preparando para para una excelente temporada y a falta de diez jornadas mira en la situación en la que se encuentra. Es una categoría muy muy complicada, que si te metes en dinámicas negativas, a veces es complicado poder salir de ellas», analizaba. Aunque eso no es óbice para que mañana tengan enfrente «a un rival con unas capacidades muy altas a nivel colectivo e individual». A pesar de que solo ha podido analizar un partido de los maños con Gabi en el banquillo, el del pasado lunes ante el Córdoba, el asturiano tiene claro que es «un equipo versátil y puede jugar de muchas maneras diferentes, pero lo más importante es lo que hagamos nosotros».

Íñigo Vicente

Íñigo Vicente es un jugador importante en el Racing, pero en los últimos meses no brilla como acostumbra. Desde el 25 de enero el Mago de Derio no ha marcado un gol o dado una asistencia. «Puede ser que que no esté en su mejor momento, está claro. Pero yo estoy aquí para para ayudarle y para exigirle también volver a su a su mejor nivel», señaló el míster. «Él es consciente de que no ha jugado bien los últimos partidos, pero todos somos conscientes de que su mejor nivel va a llegar», aseveró.

El Zaragoza llega con la amenaza de Mario Soberón. El delantero cántabro no ha tenido mucho protagonismo, pero prácticamente cada vez que la toca mete gol. Pero no es su única arma. También cuentan con Dani Gómez y Bázdar, entre otros. «Tienen un un nivel de plantilla brutal, brutal. Si prestas más atención a uno, posiblemente te sorprenda el que tiene al lado. Tienen unas condiciones y características muy buenas. Son jugadores importantes de la categoría», decía el técnico, que espera «un partido superbonito y superactivo».

La pasada jornada el Racing utilizó un 5-4-1y ahora la duda es saber si el míster repetirá el dibujo o volverá a 4-2-3-1. El esquema que uso en Anduva dejó satisfecho a José Alberto. «A mí me gustó mucho. Nos dio un lo que buscábamos, pero dejamos de hacer cosas que también tenemos que conseguir. Es una una alternativa para mañana y para los siguientes partidos», declaró.

En cuanto al ambiente en El Sardinero, que se prepara para otro lleno, el míster tiene la certeza de que el campo será una olla a presión, por eso da las gracias a la afición. «Agradecerles el apoyo que siempre muestran. El otro día nos dio muchísima rabia no poder darles una victoria en Anduva. Valoramos mucho su su apoyo, el esfuerzo económico y el tiempo que invierten en vernos. Ojalá podamos ofrecerles una victoria y buen juego».

Las enfermería está prácticamente vacía y eso obliga a José Alberto a hacer algún descarte en las últimas jornadas. El elegido la pasada jornada fue Suli. «Hay posiciones en las que complicado entrar por la competitividad que hay. Y él es uno de esos casos», explicó el técnico, que habla regularmente con el jugador para que comprenda su situación. «Tiene que mejorar en cosas que hemos hablado y cuando lo haga se acercará más a poder jugar, pero él está trabajando muy bien, es un chaval extraordinario», comentó