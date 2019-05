Fútbol | Play Off 2ª Los permisos de la televisión, el gran escollo para las pantallas gigantes Aficionados siguen en pantallas gigantes el encuentro del Racing en Llagostera, en 2014. / Alberto Aja A dos días del partido, el Ayuntamiento sigue negociando el que se pueda ofrecer el choque en esos dispositivos MARCO GARCÍA VIDART Santander Viernes, 31 mayo 2019, 07:17

A dos días del decisivo duelo ante el Atlético Baleares y que puede valer el ascenso del Racing a Segunda División, aún no se sabe si el encuentro ante los balearicos se podrá ver entre miles de racinguistas. Porque la opción de una pantalla gigante no está cerrada ni mucho menos. El Ayuntamiento de Santander sigue trabajando en los dos aspectos claves de esta historia. El primero, el más importante, los permisos de la tele de turno. El segundo, la ubicación si ello se consiguiese.

«La tele tiene que autorizar el permiso para darlo a través de una pantalla gigante», señalaban ya en la tarde de ayer desde el Consistorio santanderino. Las conversaciones con Cuatro -Mediaset- seguían, pero no había «nada cerrado». Si al final se lograse el 'ok' de la cadena, habría que decidir en muy poco tiempo la ubicación de esa pantalla gigante para congregar al racinguismo a las doce de la mañana del domingo. Desde La Casona, sin tener la preceptiva autorización de Mediaset, se señala que se está «trabajando» también en el tema de la ubicación y se barajan «algunas», sin concretar ninguna en especial. La que estaría descartada es el Palacio de los Deportes, ya que está ocupado con la celebración de la cuarta edición del Torneo Internacional de Baloncesto para Veteranos que comienza hoy y que concluye el mismo domingo. El día de hoy aparece como la fecha clave para que se pueda decidir si miles de racinguistas tienen una cita en un punto de la capital cántabra para, al menos, dar ánimos desde la distancia a los de Iván Ania. Si al final no hay acuerdo, no habrá otros remedios que arremolinarse en bares o en domicilios particulares para seguir un partido que durante un par de horas promete parar en gran medida la actividad de la capital cántabra y de muchos otros puntos de la geografía regional. Será, por el momento, el gran partido de la temporada.

Si el Racing sube

Lo que tampoco está cerrado por parte del Ayuntamiento de Santander con el propio Racing es qué ocurriría si los verdiblancos logran, a eso de las dos de la tarde del domingo, el ascenso en Son Malferit. Lo tardío del desplazamiento de la expedición verdiblanca, que saldrá a las 20.30 o las 21.00 horas del aeropuerto de Palma de Mallorca hasta el de Loiu, hacen que sea complicado aventurar un horario de llegada del Racing a la capital cántabra. «En caso de ascenso, se está hablando con el Racing para hacer algo», apuntan desde el Consistorio, pero aún «no hay una hora cerrada». Aunque por la duración del vuelo -algo más de una hora-, todo indica que si no hay alguna parada de por medio, el Racing podría estar en la capital cántabra en el mejor de los casos pasadas las once de la noche.